Льготы УБД на коммунальные услуги: кто имеет право на 75% и 100% скидки и куда обращаться

12:25, 22 февраля 2026
Пошаговый алгоритм оформления, перечень необходимых документов и разъяснения относительно автоматического начисления скидки в платежках.
Украинские военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на государственные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о скидке до 75% стоимости услуг, а для лиц с инвалидностью — 100%. Разъяснения относительно алгоритма действий обнародовал Киевский областной ТЦК и СП.

Какие льготы предусмотрены для УБД

Государство гарантирует такие скидки:

  • 75% скидки на оплату коммунальных услуг;
  • 75% скидки на топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления;
  • 100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Льготы действуют независимо от формы собственности жилья.

Как оформить льготу: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьте документы

Понадобятся:

  • удостоверение участника боевых действий;
  • паспорт и РНОКПП;
  • справка о составе семьи / зарегистрированных лицах;
  • документы на жилье (договор, выписка, ордер — при наличии);
  • реквизиты лицевого счета для коммунальных услуг.

Шаг 2. Подайте заявление на льготы

Обратитесь в:

  • Управление социальной защиты населения (УСЗН) (по месту проживания или регистрации);
  • или ЦНАП — если в вашей общине принимают такие заявления;
  • также можно подать через Пенсионный фонд Украины (как орган, который администрирует льготы).

Шаг 3. Внесение в Реестр льготников

Соцзащита:

  • проверяет документы;
  • вносит вас в Единый государственный реестр льготников;
  • определяет объем скидки — 75% в пределах установленных норм.

Шаг 4. Применение льготы

После внесения в реестр:

  • скидка автоматически учитывается в платежках;
  • льгота распространяется и на членов семьи, которые проживают вместе с УБД;
  • для домов без центрального отопления — действует 75% скидка на топливо.

Отдельно: жилье для раненых УБД

Если УБД имеет ранение, контузию или увечье:

  1. обратиться в орган местного самоуправления или УСЗН;
  2. стать на квартирный учет;
  3. предоставить медицинские документы, подтверждающие ранение;

Обеспечение жильем — в течение 2 лет со дня постановки на учет.

Важно знать

Льготы действуют независимо от формы собственности жилья.

Если платежки не пересчитали — обращайтесь повторно в УСЗН или ЦНАП.

военные ветераны льготы военнослужащие УБД коммунальные услуги

