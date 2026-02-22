Льготы УБД на коммунальные услуги: кто имеет право на 75% и 100% скидки и куда обращаться

Пошаговый алгоритм оформления, перечень необходимых документов и разъяснения относительно автоматического начисления скидки в платежках.

Украинские военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на государственные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о скидке до 75% стоимости услуг, а для лиц с инвалидностью — 100%. Разъяснения относительно алгоритма действий обнародовал Киевский областной ТЦК и СП.

Какие льготы предусмотрены для УБД

Государство гарантирует такие скидки:

75% скидки на оплату коммунальных услуг;

75% скидки на топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления;

100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.

Льготы действуют независимо от формы собственности жилья.

Как оформить льготу: пошаговая инструкция

Шаг 1. Подготовьте документы

Понадобятся:

удостоверение участника боевых действий;

паспорт и РНОКПП;

справка о составе семьи / зарегистрированных лицах;

документы на жилье (договор, выписка, ордер — при наличии);

реквизиты лицевого счета для коммунальных услуг.

Шаг 2. Подайте заявление на льготы

Обратитесь в:

Управление социальной защиты населения (УСЗН) (по месту проживания или регистрации);

или ЦНАП — если в вашей общине принимают такие заявления;

также можно подать через Пенсионный фонд Украины (как орган, который администрирует льготы).

Шаг 3. Внесение в Реестр льготников

Соцзащита:

проверяет документы;

вносит вас в Единый государственный реестр льготников;

определяет объем скидки — 75% в пределах установленных норм.

Шаг 4. Применение льготы

После внесения в реестр:

скидка автоматически учитывается в платежках;

льгота распространяется и на членов семьи, которые проживают вместе с УБД;

для домов без центрального отопления — действует 75% скидка на топливо.

Отдельно: жилье для раненых УБД

Если УБД имеет ранение, контузию или увечье:

обратиться в орган местного самоуправления или УСЗН; стать на квартирный учет; предоставить медицинские документы, подтверждающие ранение;

Обеспечение жильем — в течение 2 лет со дня постановки на учет.

Важно знать

Если платежки не пересчитали — обращайтесь повторно в УСЗН или ЦНАП.

