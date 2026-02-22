Льготы УБД на коммунальные услуги: кто имеет право на 75% и 100% скидки и куда обращаться
Украинские военнослужащие со статусом участника боевых действий (УБД) имеют право на государственные льготы на оплату жилищно-коммунальных услуг. Речь идет о скидке до 75% стоимости услуг, а для лиц с инвалидностью — 100%. Разъяснения относительно алгоритма действий обнародовал Киевский областной ТЦК и СП.
Какие льготы предусмотрены для УБД
Государство гарантирует такие скидки:
- 75% скидки на оплату коммунальных услуг;
- 75% скидки на топливо для тех, кто проживает в домах без центрального отопления;
- 100% скидки на коммунальные услуги для лиц с инвалидностью.
Льготы действуют независимо от формы собственности жилья.
Как оформить льготу: пошаговая инструкция
Шаг 1. Подготовьте документы
Понадобятся:
- удостоверение участника боевых действий;
- паспорт и РНОКПП;
- справка о составе семьи / зарегистрированных лицах;
- документы на жилье (договор, выписка, ордер — при наличии);
- реквизиты лицевого счета для коммунальных услуг.
Шаг 2. Подайте заявление на льготы
Обратитесь в:
- Управление социальной защиты населения (УСЗН) (по месту проживания или регистрации);
- или ЦНАП — если в вашей общине принимают такие заявления;
- также можно подать через Пенсионный фонд Украины (как орган, который администрирует льготы).
Шаг 3. Внесение в Реестр льготников
Соцзащита:
- проверяет документы;
- вносит вас в Единый государственный реестр льготников;
- определяет объем скидки — 75% в пределах установленных норм.
Шаг 4. Применение льготы
После внесения в реестр:
- скидка автоматически учитывается в платежках;
- льгота распространяется и на членов семьи, которые проживают вместе с УБД;
- для домов без центрального отопления — действует 75% скидка на топливо.
Отдельно: жилье для раненых УБД
Если УБД имеет ранение, контузию или увечье:
- обратиться в орган местного самоуправления или УСЗН;
- стать на квартирный учет;
- предоставить медицинские документы, подтверждающие ранение;
Обеспечение жильем — в течение 2 лет со дня постановки на учет.
Важно знать
Если платежки не пересчитали — обращайтесь повторно в УСЗН или ЦНАП.
