  1. В Україні

Пільги УБД на комунальні послуги: хто має право на 75% і 100% знижки та куди звертатися

12:25, 22 лютого 2026
Покроковий алгоритм оформлення, перелік необхідних документів і роз’яснення щодо автоматичного нарахування знижки у платіжках.
Українські військові зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на державні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про знижку до 75% вартості послуг, а для осіб з інвалідністю — 100%. Роз’яснення щодо алгоритму дій оприлюднив Київський обласний ТЦК та СП.

Які пільги передбачені для УБД

Держава гарантує такі знижки:

  • 75% знижки на оплату комунальних послуг;
  • 75% знижки на паливо для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення;
  • 100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.

Пільги діють незалежно від форми власності житла.

Як оформити пільгу: покрокова інструкція

Крок 1. Підготуйте документи

Знадобляться:

  • посвідчення учасника бойових дій;
  • паспорт та РНОКПП;
  • довідка про склад сім’ї / зареєстрованих осіб;
  • документи на житло (договір, витяг, ордер — за наявності);
  • реквізити особового рахунку для комунальних послуг.

Крок 2. Подайте заяву на пільги

Зверніться до:

  • Управління соціального захисту населення (УСЗН) (за місцем проживання або реєстрації);
  • або ЦНАПу — якщо у вашій громаді вони приймають такі заяви;
  • також можна подати через Пенсійний фонд України (як орган, що адмініструє пільги).

Крок 3. Внесення до Реєстру пільговиків

Соцзахист:

  • перевіряє документи;
  • вносить вас до Єдиного державного реєстру пільговиків;
  • визначає обсяг знижки — 75% у межах установлених норм.

Крок 4. Застосування пільги

Після внесення до реєстру:

  • знижка автоматично враховується у платіжках;
  • пільга поширюється і на членів сім’ї, які проживають разом з УБД;
  • для будинків без центрального опалення — діє 75% знижка на паливо.

Окремо: житло для поранених УБД

Якщо УБД має поранення, контузію або каліцтво:

  1. звернутися до органу місцевого самоврядування або УСЗН;
  2. стати на квартирний облік;
  3. надати медичні документи, що підтверджують поранення;

Забезпечення житлом — протягом 2 років з дня взяття на облік.

Важливо знати

Якщо платіжки не перерахували — звертайтесь повторно до УСЗН або ЦНАПу.

військові ветерани пільги військовослужбовці УБД комунальні послуги

