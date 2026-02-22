Пільги УБД на комунальні послуги: хто має право на 75% і 100% знижки та куди звертатися
Українські військові зі статусом учасника бойових дій (УБД) мають право на державні пільги на оплату житлово-комунальних послуг. Йдеться про знижку до 75% вартості послуг, а для осіб з інвалідністю — 100%. Роз’яснення щодо алгоритму дій оприлюднив Київський обласний ТЦК та СП.
Які пільги передбачені для УБД
Держава гарантує такі знижки:
- 75% знижки на оплату комунальних послуг;
- 75% знижки на паливо для тих, хто проживає у будинках без центрального опалення;
- 100% знижки на комунальні послуги для осіб з інвалідністю.
Пільги діють незалежно від форми власності житла.
Як оформити пільгу: покрокова інструкція
Крок 1. Підготуйте документи
Знадобляться:
- посвідчення учасника бойових дій;
- паспорт та РНОКПП;
- довідка про склад сім’ї / зареєстрованих осіб;
- документи на житло (договір, витяг, ордер — за наявності);
- реквізити особового рахунку для комунальних послуг.
Крок 2. Подайте заяву на пільги
Зверніться до:
- Управління соціального захисту населення (УСЗН) (за місцем проживання або реєстрації);
- або ЦНАПу — якщо у вашій громаді вони приймають такі заяви;
- також можна подати через Пенсійний фонд України (як орган, що адмініструє пільги).
Крок 3. Внесення до Реєстру пільговиків
Соцзахист:
- перевіряє документи;
- вносить вас до Єдиного державного реєстру пільговиків;
- визначає обсяг знижки — 75% у межах установлених норм.
Крок 4. Застосування пільги
Після внесення до реєстру:
- знижка автоматично враховується у платіжках;
- пільга поширюється і на членів сім’ї, які проживають разом з УБД;
- для будинків без центрального опалення — діє 75% знижка на паливо.
Окремо: житло для поранених УБД
Якщо УБД має поранення, контузію або каліцтво:
- звернутися до органу місцевого самоврядування або УСЗН;
- стати на квартирний облік;
- надати медичні документи, що підтверджують поранення;
Забезпечення житлом — протягом 2 років з дня взяття на облік.
Важливо знати
Пільги діють незалежно від форми власності житла.
Якщо платіжки не перерахували — звертайтесь повторно до УСЗН або ЦНАПу.
