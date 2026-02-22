Репетиторам без ФЛП напомнили об обязанности декларирования доходов: дедлайн — 1 мая 2026 года

Учителя и преподаватели, которые в прошлом году подрабатывали репетиторством без регистрации ФЛП, должны до 1 мая 2026 года подать декларацию о доходах, а до 1 августа — уплатить налоги.

Государственная налоговая служба напомнила об обязанности декларирования доходов для учителей и преподавателей, которые предоставляли репетиторские услуги, но не зарегистрированы как физические лица – предприниматели или как лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.

Речь идет о гражданах, которые в течение 2025 года получали доходы от репетиторства без государственной регистрации предпринимательской деятельности.

Какие услуги считаются репетиторскими

В налоговой службе уточняют: к репетиторским относятся не только индивидуальные занятия по предметам. В частности, это:

подготовка детей к школе;

подготовка к национальному мультипредметному тесту и поступлению в учебные заведения;

обучение по любым дисциплинам;

выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ.

Таким образом, фактически любая образовательная деятельность на платной основе, осуществляемая без регистрации предпринимательства, подпадает под требование декларирования доходов.

Когда и что нужно сделать

Граждане, которые в 2025 году получали доходы от репетиторства и не являются зарегистрированными субъектами хозяйствования в рамках этой деятельности, обязаны:

до 1 мая 2026 года подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;

до 1 августа 2026 года самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации.

Речь идет именно о декларации за 2025 год.

