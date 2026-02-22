Репетиторам без ФЛП напомнили об обязанности декларирования доходов: дедлайн — 1 мая 2026 года
Государственная налоговая служба напомнила об обязанности декларирования доходов для учителей и преподавателей, которые предоставляли репетиторские услуги, но не зарегистрированы как физические лица – предприниматели или как лица, осуществляющие независимую профессиональную деятельность.
Речь идет о гражданах, которые в течение 2025 года получали доходы от репетиторства без государственной регистрации предпринимательской деятельности.
Какие услуги считаются репетиторскими
В налоговой службе уточняют: к репетиторским относятся не только индивидуальные занятия по предметам. В частности, это:
- подготовка детей к школе;
- подготовка к национальному мультипредметному тесту и поступлению в учебные заведения;
- обучение по любым дисциплинам;
- выполнение контрольных, курсовых и дипломных работ.
Таким образом, фактически любая образовательная деятельность на платной основе, осуществляемая без регистрации предпринимательства, подпадает под требование декларирования доходов.
Когда и что нужно сделать
Граждане, которые в 2025 году получали доходы от репетиторства и не являются зарегистрированными субъектами хозяйствования в рамках этой деятельности, обязаны:
- до 1 мая 2026 года подать годовую налоговую декларацию об имущественном состоянии и доходах;
- до 1 августа 2026 года самостоятельно уплатить сумму налогового обязательства, определенную в декларации.
Речь идет именно о декларации за 2025 год.
Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.