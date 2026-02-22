  1. В Україні

Репетиторам без ФОП нагадали про обов’язок декларування доходів: дедлайн — 1 травня 2026 року

11:13, 22 лютого 2026
Вчителі та викладачі, які торік підробляли репетиторством без реєстрації ФОП, мають до 1 травня 2026 року подати декларацію про доходи, а до 1 серпня — сплатити податки.
Державна податкова служба нагадала про обов’язок декларування доходів для вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги, але не зареєстровані як фізичні особи – підприємці або як особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

Йдеться про громадян, які протягом 2025 року отримували доходи від репетиторства без державної реєстрації підприємницької діяльності.

Які послуги вважаються репетиторськими

У податковій службі уточнюють: до репетиторських належать не лише індивідуальні заняття з предметів. Зокрема, це:

  • підготовка дітей до школи;
  • підготовка до національного мультипредметного тесту та вступу до закладів освіти;
  • навчання з будь-яких дисциплін;
  • виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

Таким чином, фактично будь-яка освітня діяльність на платній основі, що здійснюється без реєстрації підприємництва, підпадає під вимогу декларування доходів.

Коли і що потрібно зробити

Громадяни, які у 2025 році отримували доходи від репетиторства та не є зареєстрованими суб’єктами господарювання у межах цієї діяльності, зобов’язані:

  • до 1 травня 2026 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи;
  • до 1 серпня 2026 року самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, визначену у декларації.

Йдеться саме про декларацію за 2025 рік.

декларація податкова підприємець ДПС податки

