Репетиторам без ФОП нагадали про обов’язок декларування доходів: дедлайн — 1 травня 2026 року
Державна податкова служба нагадала про обов’язок декларування доходів для вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги, але не зареєстровані як фізичні особи – підприємці або як особи, що провадять незалежну професійну діяльність.
Йдеться про громадян, які протягом 2025 року отримували доходи від репетиторства без державної реєстрації підприємницької діяльності.
Які послуги вважаються репетиторськими
У податковій службі уточнюють: до репетиторських належать не лише індивідуальні заняття з предметів. Зокрема, це:
- підготовка дітей до школи;
- підготовка до національного мультипредметного тесту та вступу до закладів освіти;
- навчання з будь-яких дисциплін;
- виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.
Таким чином, фактично будь-яка освітня діяльність на платній основі, що здійснюється без реєстрації підприємництва, підпадає під вимогу декларування доходів.
Коли і що потрібно зробити
Громадяни, які у 2025 році отримували доходи від репетиторства та не є зареєстрованими суб’єктами господарювання у межах цієї діяльності, зобов’язані:
- до 1 травня 2026 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи;
- до 1 серпня 2026 року самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, визначену у декларації.
Йдеться саме про декларацію за 2025 рік.
