Репетиторам без ФОП нагадали про обов’язок декларування доходів: дедлайн — 1 травня 2026 року

Вчителі та викладачі, які торік підробляли репетиторством без реєстрації ФОП, мають до 1 травня 2026 року подати декларацію про доходи, а до 1 серпня — сплатити податки.

Державна податкова служба нагадала про обов’язок декларування доходів для вчителів та викладачів, які надавали репетиторські послуги, але не зареєстровані як фізичні особи – підприємці або як особи, що провадять незалежну професійну діяльність.

Йдеться про громадян, які протягом 2025 року отримували доходи від репетиторства без державної реєстрації підприємницької діяльності.

Які послуги вважаються репетиторськими

У податковій службі уточнюють: до репетиторських належать не лише індивідуальні заняття з предметів. Зокрема, це:

підготовка дітей до школи;

підготовка до національного мультипредметного тесту та вступу до закладів освіти;

навчання з будь-яких дисциплін;

виконання контрольних, курсових і дипломних робіт.

Таким чином, фактично будь-яка освітня діяльність на платній основі, що здійснюється без реєстрації підприємництва, підпадає під вимогу декларування доходів.

Коли і що потрібно зробити

Громадяни, які у 2025 році отримували доходи від репетиторства та не є зареєстрованими суб’єктами господарювання у межах цієї діяльності, зобов’язані:

до 1 травня 2026 року подати річну податкову декларацію про майновий стан і доходи;

до 1 серпня 2026 року самостійно сплатити суму податкового зобов’язання, визначену у декларації.

Йдеться саме про декларацію за 2025 рік.

