  В Украине

В Украине тестируют голосовой ИИ для общения украинцев с государством

12:43, 22 февраля 2026
Первые демоверсии представили в Лондоне.
Фото: thedigital.gov.ua
Украинцы смогут взаимодействовать с государственными сервисами с помощью голоса благодаря технологиям искусственного интеллекта. Первые версии таких решений представил Chief AI Officer Минцифры Даниил Цьвок на мероприятии ElevenLabs Summit в Лондоне.

Во время выступления он рассказал о внедрении голосовых технологий ИИ в государственные сервисы и их роли в изменении формата взаимодействия между гражданами и государством. По его словам, такие инструменты должны сделать получение услуг более удобным и инклюзивным.

В рамках проекта государственные цифровые продукты, в частности Дія, получат голосовой функционал и смогут взаимодействовать с пользователями в режиме реального времени — отвечать на запросы, подсказывать и сопровождать при получении услуг.

Ожидается, что внедрение голосовых сервисов также расширит доступность государственных услуг для людей с нарушениями зрения, позволив им пользоваться ими самостоятельно.

На саммите продемонстрировали демоверсии двух будущих продуктов с голосовым ИИ, которые планируют запустить для миллионов украинцев.

Украина ИИ

