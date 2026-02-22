В Украине тестируют голосовой ИИ для общения украинцев с государством
Украинцы смогут взаимодействовать с государственными сервисами с помощью голоса благодаря технологиям искусственного интеллекта. Первые версии таких решений представил Chief AI Officer Минцифры Даниил Цьвок на мероприятии ElevenLabs Summit в Лондоне.
Во время выступления он рассказал о внедрении голосовых технологий ИИ в государственные сервисы и их роли в изменении формата взаимодействия между гражданами и государством. По его словам, такие инструменты должны сделать получение услуг более удобным и инклюзивным.
В рамках проекта государственные цифровые продукты, в частности Дія, получат голосовой функционал и смогут взаимодействовать с пользователями в режиме реального времени — отвечать на запросы, подсказывать и сопровождать при получении услуг.
Ожидается, что внедрение голосовых сервисов также расширит доступность государственных услуг для людей с нарушениями зрения, позволив им пользоваться ими самостоятельно.
На саммите продемонстрировали демоверсии двух будущих продуктов с голосовым ИИ, которые планируют запустить для миллионов украинцев.
