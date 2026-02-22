  1. В Україні

В Україні тестують голосовий ШІ для спілкування українців із державою

12:43, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Перші демоверсії представили у Лондоні.
В Україні тестують голосовий ШІ для спілкування українців із державою
Фото: thedigital.gov.ua
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Українці зможуть взаємодіяти з державними сервісами за допомогою голосу завдяки технологіям штучного інтелекту. Перші версії таких рішень презентував Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок на заході ElevenLabs Summit у Лондоні.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Під час виступу він розповів про впровадження голосових технологій ШІ у державні сервіси та їхню роль у зміні формату взаємодії між громадянами й державою. За його словами, такі інструменти мають зробити отримання послуг більш зручним та інклюзивним.

У межах проєкту державні цифрові продукти, зокрема Дія, отримають голосовий функціонал і зможуть взаємодіяти з користувачами в режимі реального часу — відповідати на запити, підказувати та супроводжувати під час отримання послуг.

Очікується, що впровадження голосових сервісів також розширить доступність державних послуг для людей із порушеннями зору, дозволивши їм користуватися ними самостійно.

На саміті продемонстрували демоверсії двох майбутніх продуктів із голосовим ШІ, які планують запустити для мільйонів українців.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна ШІ

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]