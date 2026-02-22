В Україні тестують голосовий ШІ для спілкування українців із державою

Перші демоверсії представили у Лондоні.

Українці зможуть взаємодіяти з державними сервісами за допомогою голосу завдяки технологіям штучного інтелекту. Перші версії таких рішень презентував Chief AI Officer Мінцифри Данило Цьвок на заході ElevenLabs Summit у Лондоні.

Під час виступу він розповів про впровадження голосових технологій ШІ у державні сервіси та їхню роль у зміні формату взаємодії між громадянами й державою. За його словами, такі інструменти мають зробити отримання послуг більш зручним та інклюзивним.

У межах проєкту державні цифрові продукти, зокрема Дія, отримають голосовий функціонал і зможуть взаємодіяти з користувачами в режимі реального часу — відповідати на запити, підказувати та супроводжувати під час отримання послуг.

Очікується, що впровадження голосових сервісів також розширить доступність державних послуг для людей із порушеннями зору, дозволивши їм користуватися ними самостійно.

На саміті продемонстрували демоверсії двох майбутніх продуктів із голосовим ШІ, які планують запустити для мільйонів українців.

