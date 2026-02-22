Минимальная зарплата 8 647 грн – как это повлияло на больничные

Максимальные и минимальные суммы пересчитали с учетом новой минимальной зарплаты.

С 1 января 2026 года изменились отдельные показатели для расчета больничных. Об этом сообщили в Главное управление Пенсионного фонда Украины в Черкасской области.

Показатели, применяемые при исчислении пособия, зависят от размера минимальной заработной платы. С начала 2026 года она составляет 8 647 гривен.

Для застрахованных лиц, которые за 12 месяцев до наступления страхового случая имеют страховой стаж менее шести месяцев, установлены новые предельные размеры выплат.

Максимальная сумма пособия в связи с временной нетрудоспособностью составляет 284,07 гривны за один календарный день.

Максимальный размер пособия в связи с беременностью и родами — 568,13 гривны за один календарный день.

В то же время выплата в связи с беременностью и родами не может быть меньше суммы, рассчитанной из минимальной заработной платы. То есть минимальный размер составляет 284,07 гривны за один календарный день для страховых случаев, начавшихся с 1 января 2026 года.

