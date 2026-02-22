  1. В Україні

Мінімальна зарплата 8 647 грн – як це вплинуло на лікарняні

13:01, 22 лютого 2026
Максимальні та мінімальні суми перерахували з урахуванням нової мінімальної зарплати.
Із 1 січня 2026 року змінилися окремі показники для розрахунку лікарняних. Про це повідомили в Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Показники, що застосовуються під час обчислення допомоги, залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Від початку 2026 року вона становить 8 647 гривень.

Для застрахованих осіб, які за 12 місяців до настання страхового випадку мають страховий стаж менше шести місяців, встановлено нові граничні розміри виплат.

Максимальна сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю становить 284,07 гривні за один календарний день.

Максимальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 568,13 гривні за один календарний день.

Водночас виплата у зв’язку з вагітністю та пологами не може бути меншою за суму, обчислену з мінімальної заробітної плати. Тобто мінімальний розмір становить 284,07 гривні за один календарний день для страхових випадків, що розпочалися з 1 січня 2026 року.

зарплата лікарняні

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

ВП ВС розглянула справу судді-конспіролога, який називав укази Президента «авторськими творами»

Суддя обґрунтовував рішення «божественним нормативним актом», ставив під сумнів повноваження органів влади та чинність законів України.

Новий закон про житлову політику залишає власників без чіткої формули компенсації за вилучене житло

Держава запроваджує механізми оновлення застарілого фонду: які ризики очікують на мешканців.

Суд зможе скасувати аліменти, якщо дохід одержувача вищий за дохід платника — нова стаття ЦК

У проєкт Цивільного кодексу України вводять окрему статтю про можливість звільнення від обов’язку утримання.

