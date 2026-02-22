Мінімальна зарплата 8 647 грн – як це вплинуло на лікарняні

Максимальні та мінімальні суми перерахували з урахуванням нової мінімальної зарплати.

Із 1 січня 2026 року змінилися окремі показники для розрахунку лікарняних. Про це повідомили в Головне управління Пенсійного фонду України в Черкаській області.

Показники, що застосовуються під час обчислення допомоги, залежать від розміру мінімальної заробітної плати. Від початку 2026 року вона становить 8 647 гривень.

Для застрахованих осіб, які за 12 місяців до настання страхового випадку мають страховий стаж менше шести місяців, встановлено нові граничні розміри виплат.

Максимальна сума допомоги у зв’язку з тимчасовою непрацездатністю становить 284,07 гривні за один календарний день.

Максимальний розмір допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами — 568,13 гривні за один календарний день.

Водночас виплата у зв’язку з вагітністю та пологами не може бути меншою за суму, обчислену з мінімальної заробітної плати. Тобто мінімальний розмір становить 284,07 гривні за один календарний день для страхових випадків, що розпочалися з 1 січня 2026 року.

