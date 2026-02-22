  1. В Украине

После ночной атаки на Киевщине часть поездов изменила маршруты

12:07, 22 февраля 2026
Поезда на Сумщине и Черниговщине временно доезжают до Конотопа.
После ночной атаки на Киевщине ряд поездов курсирует по измененным маршрутам, возможны отклонения от графика движения. Об этом сообщила пресс-служба Укрзализныця.

По состоянию на 22 февраля компания обнародовала оперативную информацию о движении поездов в регионах.

Херсонская область

Мониторинговые группы работают в усиленном режиме. Движение поездов организуют с учетом ситуации с безопасностью. Пассажирам рекомендуют следить за сообщениями в приложении Укрзализныци и за объявлениями на вокзалах и в поездах.

Сумская и Черниговская области

Региональные поезда временно курсируют в и из Конотопа. На нежинском направлении введены адаптированные графики пригородного сообщения.

Харьковская и Донецкая области

От Лозовой в направлении Краматорска пассажиров перевозят автобусами. Региональные экспрессы изюмского направления курсируют по расписанию.

Запорожье

Сообщение между Днепром и Запорожьем в настоящее время обеспечивают преимущественно автобусные перевозчики.

Пассажиров просят ориентироваться на указания поездных бригад и работников вокзалов, а также включить push-уведомления в приложении перевозчика.

Чернигов Сумы Донецк Запорожье Херсон Киевская область Укрзализныця

