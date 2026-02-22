Після нічної атаки на Київщині частина поїздів змінила маршрути

Поїзди на Сумщині та Чернігівщині тимчасово доїжджають до Конотопа.

Після нічної атаки на Київщині низка поїздів курсує за зміненими маршрутами, можливі відхилення від графіка руху. Про це повідомила пресслужба Укрзалізниця.

Станом на 22 лютого компанія оприлюднила оперативну інформацію щодо руху поїздів у регіонах.

Херсонщина

Моніторингові групи працюють у посиленому режимі. Рух поїздів організовують із урахуванням безпекової ситуації. Пасажирам рекомендують стежити за повідомленнями в застосунку Укрзалізниці та за оголошеннями на вокзалах і в поїздах.

Сумщина та Чернігівщина

Регіональні поїзди тимчасово курсують до та з Конотопа. На ніжинському напрямку запроваджено адаптовані графіки приміського сполучення.

Харківщина та Донеччина

Від Лозової у напрямку Краматорська пасажирів перевозять автобусами. Регіональні експреси ізюмського напрямку курсують за розкладом.

Запоріжжя

Сполучення між Дніпром і Запоріжжям наразі забезпечують переважно автобусні перевізники.

Пасажирів просять орієнтуватися на вказівки поїзних бригад і працівників вокзалів, а також увімкнути push-сповіщення в застосунку перевізника.

