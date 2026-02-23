  1. В Украине

Нужно ли декларировать автомобиль, который принудительно отчужден в период действия военного положения — ответ НАПК

07:36, 23 февраля 2026
Датой прекращения права собственности субъекта декларирования на автомобиль является дата подписания акта о его принудительном отчуждении государству.
Фото из открытых источников
Национальное агентство по вопросам предотвращения коррупции разъяснило, декларируется ли транспортное средство, принудительно отчужденное в период действия военного положения.

«Нет, при наличии акта о принудительном отчуждении», — говорят в НАПК.

В период действия военного положения субъект декларирования / члены его семьи могут быть лишены права собственности на принадлежащие им транспортные средства по процедуре принудительного отчуждения, которая предусматривает переход автомобиля в собственность государства с предварительным полным возмещением стоимости / последующей полной компенсацией в порядке, определенном Законом Украины «О передаче, принудительном отчуждении или изъятии имущества в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения».

О принудительном отчуждении транспортного средства составляется акт (постановление Кабинета Министров Украины от 31.10.2012 № 998 «Некоторые вопросы осуществления полной компенсации за имущество, принудительно отчужденное в условиях правового режима военного или чрезвычайного положения»).

Датой прекращения права собственности субъекта декларирования / члена его семьи на автомобиль является дата подписания акта о его принудительном отчуждении государству.

Бывшие владельцы транспортного средства могут получить компенсацию за него.

Принудительно отчужденный автомобиль не подлежит декларированию при наличии акта о принудительном отчуждении в отчетном периоде.

Автомобиль, который выбыл из владения в отчетном периоде без составления акта, но по данным Единого государственного реестра транспортных средств по состоянию на конец отчетного периода учитывается за субъектом декларирования / членами его семьи, декларируется по общим правилам.

Средства предварительного полного возмещения / последующей полной компенсации, выплаченные субъекту декларирования / членам его семьи — бывшему владельцу транспортного средства (его наследникам), являются доходом и указываются в разделе 11 «Доходы, в том числе подарки» декларации за тот отчетный период, в котором ими были получены такие средства.

декларация НАПК декларирование

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

