Чи треба декларувати автомобіль, який примусово відчужений у період дії воєнного стану — відповідь НАЗК

Національне агентство з питань запобігання корупції пояснило, чи декларується транспортний засіб, що примусово відчужений у період дії воєнного стану.

«Ні, за наявності акта про примусове відчуження», - кажуть у НАЗК.

У період дії воєнного стану суб’єкт декларування / члени його сім’ї можуть бути позбавлені права власності на належні їм транспортні засоби за процедурою примусового відчуження, яка передбачає перехід автомобіля у власність держави з попереднім повним відшкодуванням вартості / наступною повною компенсацією в порядку, визначеному Законом України «Про передачу, примусове відчуження або вилучення майна в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану».

Про примусове відчуження транспортного засобу складається акт (постанова Кабінету Міністрів України від 31.10.2012 № 998 «Деякі питання здійснення повної компенсації за майно, примусово відчужене в умовах правового режиму воєнного чи надзвичайного стану»).

Датою припинення права власності суб’єкта декларування / члена його сім’ї на автомобіль є дата підписання акту про його примусове відчуження державі.

Колишні власники транспортного засобу можуть отримати компенсацію за нього.

Примусово відчужений автомобіль не підлягає декларуванню за наявності акта про примусове відчуження у звітному періоді.

Автомобіль, який вибув з володіння у звітному періоді без складання акта, але за даними Єдиного державного реєстру транспортних засобів станом на кінець звітного періоду обліковується за суб’єктом декларування / членами його сім’ї, декларується за загальними правилами.

Кошти попереднього повного відшкодування / наступної повної компенсації, виплачені суб’єкту декларування / членам його сім’ї – колишньому власнику транспортного засобу (його спадкоємцям), є доходом та зазначаються у розділі 11 «Доходи, у тому числі подарунки» декларації за той звітний період, в якому ними були отримані такі кошти.

