Какие документы нужно подавать для оформления заграничного паспорта вместо утраченного — список

Миграционная служба сообщила, что для оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу вместо утраченного или похищенного лицо (далее также — заявитель) подает следующие документы:

паспорт гражданина Украины (для лица, достигшего 14-летнего возраста и проживающего в Украине);

свидетельство о рождении или документ, подтверждающий факт рождения, выданный компетентными органами иностранного государства, — в случае оформления паспорта для выезда за границу лицу, не достигшему 14-летнего возраста. Если родители или один из родителей такого лица на момент его рождения были иностранцами или лицами без гражданства, также подается справка о регистрации лица гражданином Украины (в случае оформления впервые паспорта для выезда за границу);

документ, удостоверяющий личность законного представителя, и документ, подтверждающий полномочия лица как законного представителя, — в случае подачи документов законным представителем, кроме случаев, когда законным представителем является один из родителей;

документы, подтверждающие уплату административного сбора, или оригинал документа об освобождении от его уплаты;

в случае оформления паспорта лицу, не достигшему двенадцатилетнего возраста, или лицу, которое не может передвигаться самостоятельно в связи с длительным расстройством здоровья и нуждается в срочном лечении за границей, что подтверждается соответствующей справкой лечебного учреждения, может быть подана одна фотокарточка размером 10 х 15 сантиметров для внесения оцифрованного изображения лица путем сканирования;

заявление об оформлении паспорта для выезда за границу в связи с его утратой или похищением в произвольной форме;

выписка из Единого реестра досудебных расследований (в случае похищения паспорта для выезда за границу на территории Украины);

документ, удостоверяющий личность и подтверждающий гражданство Украины (при отсутствии — его копия), или информация о ранее оформленных на имя лица;

документы, удостоверяющие личность и подтверждающие гражданство Украины — лицам, которые постоянно проживают за границей и утратили паспорт для выезда за границу во время пребывания в Украине.

Для оформления нового документа лицу необходимо лично прийти в одно из трех учреждений:

в подразделение ГМС Украины;

в центр предоставления административных услуг (ЦНАП);

в центр обслуживания граждан «Паспортный сервис».

