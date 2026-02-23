  1. В Україні

Які документи треба подавати для оформлення закордонного паспорта замість втраченого — список

09:42, 23 лютого 2026
Для оформлення нового документа, особі необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ.
Міграційна служба повідомила, що для оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон замість втраченого або викраденого особа (далі також – заявник) подає наступні документи:

- паспорт громадянина України (для особи, яка досягла 14-річного віку та проживає в Україні);

- свідоцтво про народження або документ, що підтверджує факт народження, виданий компетентними органами іноземної держави, – у разі оформлення паспорта для виїзду за кордон особі, яка не досягла 14-річного віку. Якщо батьки або один із батьків такої особи на момент її народження були іноземцями або особами без громадянства, також подається довідка про реєстрацію особи громадянином України (у разі оформлення вперше паспорта для виїзду за кордон);

- документ, що посвідчує особу законного представника, та документ, що підтверджує повноваження особи як законного представника, – у разі подання документів законним представником, крім випадків, коли законним представником є один із батьків;

- документи, що підтверджують сплату адміністративного збору, або оригінал документа про звільнення від його сплати;

- у разі оформлення паспорта особі, що не досягла дванадцятирічного віку, або особі, яка не може пересуватись самостійно у зв’язку із тривалим розладом здоров’я, та яка потребує термінового лікування за кордоном, що підтверджується відповідною довідкою лікувального закладу, може бути подано одну фотокартку розміром 10 х 15 сантиметрів для внесення відцифрованого зображення особи шляхом сканування;

- заява про оформлення паспорта для виїзду за кордон у зв’язку з його втратою або викраденням у довільній формі;

- витяг з Єдиного реєстру досудових розслідувань (у разі викрадення паспорта для виїзду за кордон на території України);

- документ, що посвідчує особу та підтверджує громадянство України (за відсутності – його копія), або інформація про раніше оформлені на ім’я особи;

- документи, що посвідчують особу та підтверджують громадянство України - особам, які постійно проживають за кордоном, та втратили паспорт для виїзду за кордон під час перебування в Україні.

Для оформлення нового документа, особі необхідно особисто прийти до однієї з трьох установ:

- у підрозділ ДМС України;

- у центр надання адміністративних послуг (ЦНАП);

- у центр обслуговування громадян «Паспортний сервіс».

паспорт міграційна служба

