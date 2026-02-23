  1. В Украине

3000 долларов за влияние на суд для установления опеки — во Львовской области задержали адвоката

08:12, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Адвокат предложил клиенту «решить вопрос» за дополнительную оплату.
3000 долларов за влияние на суд для установления опеки — во Львовской области задержали адвоката
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Во Львовской области правоохранители задержали адвоката, который просил 3000 долларов за влияние на суд для установления опеки. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

По данным следствия, в августе прошлого года в Дрогобыче мужчина обратился к адвокату за консультацией. Его интересовал вопрос признания своей бабушки недееспособной и установления над ней опеки.

Защитник предоставил перечень документов, необходимых для подачи в суд.

Собрав указанные адвокатом материалы, мужчина повторно встретился с юристом. Несмотря на наличие всех оснований законно получить положительное решение, мужчина переживал, что суд не станет на его сторону. Причина — наличие других родственников, которые могли бы стать опекунами.

«Тогда адвокат предложил клиенту “решить вопрос” за дополнительную оплату. Он заверил, что сможет повлиять на судью для принятия им нужного клиенту решения.

В дальнейшем клиент подал в суд заявление об установлении опеки, приложив необходимые материалы. Однако рассмотрение заявления было приостановлено из-за выявленных в нем недостатков, которые нужно было устранить.

Зная реальную причину приостановления, адвокат озвучил другую — искусственные препятствия.

Юрист напомнил, что за 3 000 долларов США сможет ускорить процесс принятия нужного решения.

Клиент на предложение согласился, но обратился к правоохранителям и далее действовал под их контролем», — заявили в прокуратуре.

Адвоката задержали после получения им оговоренной суммы. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

прокуратура адвокат

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мнимые договоры аренды асфальта и ипотечные отчеты с недостатками: новые вызовы для Верховного Суда

Большая Палата решит, что делать, если отсутствует оригинал договора, и имеет ли право судья самостоятельно уменьшать проценты.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Денежные выплаты детям погибших военнослужащих хотят «заморозить» до 21 года

Законопроект предусматривает механизмы выплат, которые позволят защитить права малолетних и несовершеннолетних на получение государственной помощи.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]