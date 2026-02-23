3000 долларов за влияние на суд для установления опеки — во Львовской области задержали адвоката

Адвокат предложил клиенту «решить вопрос» за дополнительную оплату.

Во Львовской области правоохранители задержали адвоката, который просил 3000 долларов за влияние на суд для установления опеки. Об этом сообщила Львовская областная прокуратура.

По данным следствия, в августе прошлого года в Дрогобыче мужчина обратился к адвокату за консультацией. Его интересовал вопрос признания своей бабушки недееспособной и установления над ней опеки.

Защитник предоставил перечень документов, необходимых для подачи в суд.

Собрав указанные адвокатом материалы, мужчина повторно встретился с юристом. Несмотря на наличие всех оснований законно получить положительное решение, мужчина переживал, что суд не станет на его сторону. Причина — наличие других родственников, которые могли бы стать опекунами.

«Тогда адвокат предложил клиенту “решить вопрос” за дополнительную оплату. Он заверил, что сможет повлиять на судью для принятия им нужного клиенту решения.

В дальнейшем клиент подал в суд заявление об установлении опеки, приложив необходимые материалы. Однако рассмотрение заявления было приостановлено из-за выявленных в нем недостатков, которые нужно было устранить.

Зная реальную причину приостановления, адвокат озвучил другую — искусственные препятствия.

Юрист напомнил, что за 3 000 долларов США сможет ускорить процесс принятия нужного решения.

Клиент на предложение согласился, но обратился к правоохранителям и далее действовал под их контролем», — заявили в прокуратуре.

Адвоката задержали после получения им оговоренной суммы. Ему сообщено о подозрении в злоупотреблении влиянием (ч. 3 ст. 369-2 УК Украины).

По ходатайству стороны обвинения подозреваемому избрана мера пресечения в виде содержания под стражей с правом внесения залога.

