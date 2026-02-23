3000 доларів за вплив на суд для встановлення опікунства — на Львівщині затримали адвоката

Адвокат запропонував клієнтові «вирішити питання» за додаткову оплату.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

На Львівщині правоохоронці затримали адвоката, який просив 3000 доларів за вплив на суд для встановлення опікунства. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні минулого року у Дрогобичі чоловік звернувся до адвоката, щоб отримати консультацію. Він цікавився питанням щодо визнання недієздатною своєї бабусі та встановлення над нею опікунства.

Захисник надав перелік документів, необхідних для подачі в суд.

Зібравши вказані адвокатом матеріали, чоловік повторно зустрівся з правником. Попри наявність всіх підстав законно отримати позитивне рішення, чоловік хвилювався, що суд не стане на його бік. Причина – наявність інших родичів, які могли б стати опікунами.

«Тоді адвокат запропонував клієнтові «вирішити питання» за додаткову оплату. Він запевнив, що зможе вплинути на суддю для прийняття ним потрібного клієнту рішення.

У подальшому клієнт подав до суду заяву про встановлення опіки, долучивши необхідні матеріали. Проте розгляд заяви було призупинено через виявлені у заяві недоліки, які потрібно було виправити.

Знаючи реальну причину зупинення, адвокат озвучив іншу – штучні перешкоди.

Правник нагадав, що за 3 000 доларів США зможе пришвидшити процес прийняття потрібного рішення.

Клієнт на пропозицію погодився, але звернувся до правоохоронців і далі діяв під їх контролем», - заявили у прокуратурі.

Адвоката було затримано після отримання ним обумовленої суми. Йому було повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.