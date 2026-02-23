  1. В Україні

3000 доларів за вплив на суд для встановлення опікунства — на Львівщині затримали адвоката

08:12, 23 лютого 2026
Адвокат запропонував клієнтові «вирішити питання» за додаткову оплату.
На Львівщині правоохоронці затримали адвоката, який просив 3000 доларів за вплив на суд для встановлення опікунства. Про це повідомила Львівська обласна прокуратура.

За даними слідства, у серпні минулого року у Дрогобичі чоловік звернувся до адвоката, щоб отримати консультацію. Він цікавився питанням щодо визнання недієздатною своєї бабусі та встановлення над нею опікунства.

Захисник надав перелік документів, необхідних для подачі в суд.

Зібравши вказані адвокатом матеріали, чоловік повторно зустрівся з правником. Попри наявність всіх підстав законно отримати позитивне рішення, чоловік хвилювався, що суд не стане на його бік. Причина – наявність інших родичів, які могли б стати опікунами.

«Тоді адвокат запропонував клієнтові «вирішити питання» за додаткову оплату. Він запевнив, що зможе вплинути на суддю для прийняття ним потрібного клієнту рішення.

У подальшому клієнт подав до суду заяву про встановлення опіки, долучивши необхідні матеріали. Проте розгляд заяви було призупинено через виявлені у заяві недоліки, які потрібно було виправити.

Знаючи реальну причину зупинення, адвокат озвучив іншу – штучні перешкоди.

Правник нагадав, що за 3 000 доларів США зможе пришвидшити процес прийняття потрібного рішення.

Клієнт на пропозицію погодився, але звернувся до правоохоронців і далі діяв під їх контролем», - заявили у прокуратурі.

Адвоката було затримано після отримання ним обумовленої суми. Йому було повідомлено про підозру у зловживанні впливом (ч. 3 ст. 369-2 КК України).

За клопотанням сторони обвинувачення підозрюваному обрано запобіжний захід у виді тримання під вартою із правом внесення застави.

прокуратура адвокат





