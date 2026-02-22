Станет ли ребенок гражданином Украины, если один из родителей — иностранец: разъяснение

Когда гражданство предоставляется автоматически и как это подтвердить документально.

Родители, у которых один из супругов является гражданином Украины, а другой — иностранцем или лицом без гражданства, часто спрашивают: приобретает ли ребенок гражданство Украины автоматически по рождению?

В Государственной миграционной службе поясняют: да, при определенных законом условиях это возможно.

Гражданство по рождению: что говорит закон

Порядок определения гражданства ребенка регулирует Закон Украины «О гражданстве Украины» от 18 января 2001 года.

В соответствии со статьей 7 этого Закона, ребенок приобретает гражданство Украины по рождению, если на момент его рождения хотя бы один из родителей был гражданином Украины.

Норма применяется к детям, которые родились после 1 марта 2001 года — даты вступления Закона в силу.

Таким образом, если мать или отец на день рождения ребенка имели украинское гражданство, ребенок имеет право быть зарегистрированным гражданином Украины независимо от гражданства второго родителя.

Как оформить приобретение гражданства

Для оформления гражданства по рождению один из родителей или иной законный представитель ребенка подает документы в территориальное подразделение Государственной миграционной службы Украины.

Процедура осуществляется по месту обращения.

После принятия решения о приобретении гражданства выдается справка о регистрации лица гражданином Украины. Именно этот документ является основанием для:

оформления паспорта гражданина Украины;

оформления паспорта гражданина Украины для выезда за границу.

Если ребенок родился за пределами Украины

В случае рождения ребенка за границей порядок остается аналогичным, однако обращаться необходимо в зарубежное дипломатическое учреждение Украины.

Речь идет, в частности, о посольствах и консульствах, которые осуществляют полномочия в соответствии с законодательством Украины.

