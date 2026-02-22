  1. В Україні

Чи стане дитина громадянином України, якщо один із батьків — іноземець: роз’яснення

15:07, 22 лютого 2026
Коли громадянство надається автоматично та як це підтвердити документально.
Батьки, у яких один із подружжя є громадянином України, а інший — іноземцем або особою без громадянства, часто запитують: чи набуває дитина громадянство України автоматично за народженням?

У Державній міграційній службі пояснюють: так, за визначених законом умов це можливо.

Громадянство за народженням: що каже закон

Порядок визначення громадянства дитини регулює Закон України «Про громадянство України» від 18 січня 2001 року.

Відповідно до статті 7 цього Закону, дитина набуває громадянство України за народженням, якщо на момент її народження хоча б один із батьків був громадянином України.

Норма застосовується до дітей, які народилися після 1 березня 2001 року — дати набрання чинності Законом.

Таким чином, якщо мати або батько на день народження дитини мали українське громадянство, дитина має право бути зареєстрованою громадянином України незалежно від громадянства другого з батьків.

Як оформити набуття громадянства

Для оформлення громадянства за народженням один із батьків або інший законний представник дитини подає документи до територіального підрозділу Державної міграційної служби України.

Процедура здійснюється за місцем звернення.

Після ухвалення рішення про набуття громадянства видається довідка про реєстрацію особи громадянином України. Саме цей документ є підставою для:

  • оформлення паспорта громадянина України;
  • оформлення паспорта громадянина України для виїзду за кордон.

Якщо дитина народилася за межами України

У разі народження дитини за кордоном порядок залишається аналогічним, однак звертатися потрібно до закордонної дипломатичної установи України.

Йдеться, зокрема, про посольства та консульства, які здійснюють повноваження відповідно до законодавства України.

громадянство

