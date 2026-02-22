Германия планирует запретить соцсети для детей до 14 лет

Христианские демократы предлагают строгие ограничения и цифровую идентификацию для подростков.

Фото: reuters

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Мажоритарная партия в правящей коалиции Германии, Христианско-демократический союз (ХДС) канцлера Фридриха Мерца, приняла решение ограничить доступ к социальным сетям для детей в возрасте до 14 лет и ввести более жесткие проверки цифровой идентификации подростков. Об этом сообщает Reuters.

Меры и контроль

На партийной конференции в Штутгарте ХДС также предложила:

введение штрафов для платформ, нарушающих ограничения;

гармонизацию возрастных стандартов для соцсетей во всех странах ЕС.

По словам партии, мера направлена на защиту несовершеннолетних в цифровой сфере до 16 лет и обеспечение безопасного использования онлайн-сервисов. Социал-демократы, партнеры по коалиции, поддержали эти инициативы, что повышает вероятность принятия ограничений на федеральном уровне.

Европейский контекст

Подобные меры уже рассматривают Испания, Греция, Франция и Великобритания. Первой страной, которая ввела ограничения для детей в соцсетях, стала Австралия в прошлом году. В то же время новые правила могут привести к напряженности в отношениях с США, где президент Дональд Трамп угрожал санкциями и пошлинами против стран ЕС в случае ограничений для американских онлайн-компаний.

Сложность реализации

В Германии регулирование СМИ и цифровых платформ относится к компетенции федеральных земель, поэтому для введения единых правил национального уровня необходимо согласование между регионами.

Резолюция ХДС призывает федеральное правительство установить возрастной ценз в 14 лет для пользования соцсетями и обеспечить защиту детей в цифровой сфере до 16 лет.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.