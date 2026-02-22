Німеччина планує заборонити соцмережі для дітей до 14 років

Християнські демократи пропонують суворі обмеження та цифрову ідентифікацію для підлітків.

Фото: reuters

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Мажоритарна партія у правлячій коаліції Німеччини, Християнсько-демократичний союз (ХДС) канцлера Фрідріха Мерца, ухвалила рішення обмежити доступ до соціальних мереж для дітей віком до 14 років та запровадити більш жорсткі перевірки цифрової ідентифікації підлітків. Про це повідомляє Reuters.

Заходи та контроль

На партійній конференції у Штутгарті ХДС також запропонувала:

введення штрафів для платформ, які порушують обмеження;

гармонізацію вікових стандартів для соцмереж у всіх країнах ЄС.

За словами партії, захід має на меті захист неповнолітніх у цифровій сфері до 16 років та забезпечення безпечного користування онлайн-сервісами. Соціал-демократи, партнери по коаліції, підтримали ці ініціативи, що підвищує ймовірність ухвалення обмежень на федеральному рівні.

Європейський контекст

Подібні заходи вже розглядають Іспанія, Греція, Франція та Велика Британія. Першою країною, яка запровадила обмеження для дітей у соцмережах, стала Австралія минулого року. Водночас нові регуляції можуть призвести до напруження у відносинах з США, де президент Дональд Трамп погрожував санкціями та митами проти країн ЄС у разі обмежень для американських онлайн-компаній.

Складність реалізації

У Німеччині регулювання ЗМІ та цифрових платформ належить до компетенції федеральних земель, тому для введення єдиних правил національного рівня необхідне узгодження між регіонами.

Резолюція ХДС закликає федеральний уряд встановити вікову межу в 14 років для користування соцмережами та забезпечити захист дітей у цифровій сфері до 16 років.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.