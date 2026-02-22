Отсрочка от мобилизации в Украине – онлайн и офлайн варианты
Граждане Украины могут оформить отсрочку от мобилизации как в цифровом формате через электронный сервис «Резерв+», так и лично, обратившись в любой центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Если информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах, ее продление происходит автоматически без дополнительного подтверждения. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.
Кто может воспользоваться электронным сервисом
Подать документы онлайн через «Резерв+» могут:
- лица с установленной инвалидностью;
- временно непригодные к военной службе по решению ВЛК;
- родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;
- супруги лиц с инвалидностью I–III группы;
- одинокие родители несовершеннолетних детей;
- родители трех и более детей;
- лица, осуществляющие уход за тяжелобольным ребенком или членом семьи;
- опекуны недееспособных лиц;
- студенты и аспиранты;
- работники учебных заведений;
- члены семей военнослужащих, имеющих детей.
Если основание для отсрочки еще не интегрировано в электронную систему, отсутствует доступ к смартфону или документы существуют только в бумажной форме, заявление можно подать лично в ЦНАП.
Важная информация для граждан
С 1 ноября 2025 года бумажные справки с печатью больше не являются обязательными. Подтверждением наличия отсрочки служит электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».
