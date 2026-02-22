Отсрочка от мобилизации в Украине – онлайн и офлайн варианты

В «Резерв+» можно автоматически продлевать отсрочки при наличии подтвержденных данных.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Граждане Украины могут оформить отсрочку от мобилизации как в цифровом формате через электронный сервис «Резерв+», так и лично, обратившись в любой центр предоставления административных услуг (ЦПАУ). Если информация об основаниях для отсрочки уже содержится в государственных реестрах, ее продление происходит автоматически без дополнительного подтверждения. Об этом сообщили в Черниговском областном ТЦК и СП.

Кто может воспользоваться электронным сервисом

Подать документы онлайн через «Резерв+» могут:

лица с установленной инвалидностью;

временно непригодные к военной службе по решению ВЛК;

родители детей с инвалидностью или совершеннолетних детей с инвалидностью I–II группы;

супруги лиц с инвалидностью I–III группы;

одинокие родители несовершеннолетних детей;

родители трех и более детей;

лица, осуществляющие уход за тяжелобольным ребенком или членом семьи;

опекуны недееспособных лиц;

студенты и аспиранты;

работники учебных заведений;

члены семей военнослужащих, имеющих детей.

Если основание для отсрочки еще не интегрировано в электронную систему, отсутствует доступ к смартфону или документы существуют только в бумажной форме, заявление можно подать лично в ЦНАП.

Важная информация для граждан

С 1 ноября 2025 года бумажные справки с печатью больше не являются обязательными. Подтверждением наличия отсрочки служит электронный военно-учетный документ в приложении «Резерв+».

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.