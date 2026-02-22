Відстрочка від мобілізації в Україні – онлайн та офлайн варіанти
Громадяни України можуть оформити відстрочку від мобілізації як у цифровому форматі через електронний сервіс «Резерв+», так і особисто, звернувшись до будь-якого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Якщо інформація про підстави для відстрочки вже міститься в державних реєстрах, її продовження відбувається автоматично без додаткового підтвердження. Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.
Хто може скористатися електронним сервісом
Подати документи онлайн через «Резерв+» можуть:
- особи з встановленою інвалідністю;
- тимчасово непридатні до військової служби за рішенням ВЛК;
- батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I–II групи;
- подружжя осіб з інвалідністю I–III групи;
- самотні батьки неповнолітніх дітей;
- батьки трьох і більше дітей;
- особи, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною або членом сім’ї;
- опікуни недієздатних осіб;
- студенти та аспіранти;
- працівники закладів освіти;
- члени сімей військовослужбовців, які мають дітей.
Якщо підстава для відстрочки ще не інтегрована до електронної системи, відсутній доступ до смартфона або документи існують лише в паперовій формі, заяву можна подати особисто в ЦНАП.
Важлива інформація для громадян
З 1 листопада 2025 року паперові довідки з печаткою більше не є обов’язковими. Підтвердженням наявності відстрочки слугує електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».
