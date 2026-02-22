  1. В Україні

Відстрочка від мобілізації в Україні – онлайн та офлайн варіанти

16:01, 22 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
У «Резерв+» можна автоматично продовжувати відстрочки за наявності підтверджених даних.
Відстрочка від мобілізації в Україні – онлайн та офлайн варіанти
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України можуть оформити відстрочку від мобілізації як у цифровому форматі через електронний сервіс «Резерв+», так і особисто, звернувшись до будь-якого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Якщо інформація про підстави для відстрочки вже міститься в державних реєстрах, її продовження відбувається автоматично без додаткового підтвердження. Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

Хто може скористатися електронним сервісом

Подати документи онлайн через «Резерв+» можуть:

  • особи з встановленою інвалідністю;
  • тимчасово непридатні до військової служби за рішенням ВЛК;
  • батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I–II групи;
  • подружжя осіб з інвалідністю I–III групи;
  • самотні батьки неповнолітніх дітей;
  • батьки трьох і більше дітей;
  • особи, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною або членом сім’ї;
  • опікуни недієздатних осіб;
  • студенти та аспіранти;
  • працівники закладів освіти;
  • члени сімей військовослужбовців, які мають дітей.

Якщо підстава для відстрочки ще не інтегрована до електронної системи, відсутній доступ до смартфона або документи існують лише в паперовій формі, заяву можна подати особисто в ЦНАП.

Важлива інформація для громадян

З 1 листопада 2025 року паперові довідки з печаткою більше не є обов’язковими. Підтвердженням наявності відстрочки слугує електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

Україна мобілізація відстрочка

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Без ФОП, але з декларацією: Комітет розгляне законопроєкт про підприємницьку діяльність домогосподарств

Домогосподарства зобов’яжуть подавати річну декларацію та вести спрощений облік доходів.

Проєкт Трудового кодексу легалізує відеоспостереження на робочому місці та моніторинг кореспонденції працівника

Відеоспостереження, електронні повідомлення, моніторинг файлів — усе це пропонується узаконити як «виняткові заходи».

У парламенті придумали, як вирішити проблему фіксації судових засідань за відсутності електроенергії та інтернету

Законопроект пропонує альтернативний порядок фіксації судових засідань та уточнює правила проголошення судових рішень.

Новий Цивільний кодекс дозволить розлучення через нотаріуса та РАЦС за наявності дітей

У разі взаємної згоди щодо виховання та утримання дитини подружжя зможе розірвати шлюб через РАЦС або у нотаріуса.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]