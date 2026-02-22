Відстрочка від мобілізації в Україні – онлайн та офлайн варіанти

У «Резерв+» можна автоматично продовжувати відстрочки за наявності підтверджених даних.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Громадяни України можуть оформити відстрочку від мобілізації як у цифровому форматі через електронний сервіс «Резерв+», так і особисто, звернувшись до будь-якого центру надання адміністративних послуг (ЦНАП). Якщо інформація про підстави для відстрочки вже міститься в державних реєстрах, її продовження відбувається автоматично без додаткового підтвердження. Про це повідомили в Чернігівському обласному ТЦК та СП.

Хто може скористатися електронним сервісом

Подати документи онлайн через «Резерв+» можуть:

особи з встановленою інвалідністю;

тимчасово непридатні до військової служби за рішенням ВЛК;

батьки дітей з інвалідністю або повнолітніх дітей з інвалідністю I–II групи;

подружжя осіб з інвалідністю I–III групи;

самотні батьки неповнолітніх дітей;

батьки трьох і більше дітей;

особи, що здійснюють догляд за тяжкохворою дитиною або членом сім’ї;

опікуни недієздатних осіб;

студенти та аспіранти;

працівники закладів освіти;

члени сімей військовослужбовців, які мають дітей.

Якщо підстава для відстрочки ще не інтегрована до електронної системи, відсутній доступ до смартфона або документи існують лише в паперовій формі, заяву можна подати особисто в ЦНАП.

Важлива інформація для громадян

З 1 листопада 2025 року паперові довідки з печаткою більше не є обов’язковими. Підтвердженням наявності відстрочки слугує електронний військово-обліковий документ у застосунку «Резерв+».

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.