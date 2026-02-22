Единовременная денежная помощь семьям погибших военных – кто имеет право и как распределяется выплата

Выплата производится в соответствии с личным распоряжением погибшего или в равных долях между родственниками при его отсутствии.

Выплата единовременной денежной помощи в случае гибели военнослужащего во время действия военного положения осуществляется в соответствии с Законом Украины «О социальной и правовой защите военнослужащих», постановлением Кабинета Министров от 28 февраля 2022 года № 168 и приказом Министерства обороны от 25 января 2023 года № 45.

Право на получение помощи

Приоритетным является личное распоряжение погибшего военнослужащего, в котором указано, кому и в каких долях следует выплатить единовременное пособие.

Если личное распоряжение есть, право на выплату имеют:

малолетние, несовершеннолетние и совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова или вдовец;

нетрудоспособные родители погибшего.

Эти категории получают 50% от доли, которая принадлежала бы каждому из них при отсутствии личного распоряжения.

Распределение при отсутствии личного распоряжения или его неполноте

Если погибший не оставил распоряжения или оно не охватывает всю сумму помощи, право на получение выплаты в равных долях имеют:

дети, включая усыновленных, зачатых при жизни погибшего и рожденных после его смерти, а также дети, в отношении которых погибшее лицо было лишено родительских прав;

вдова или вдовец;

родители или усыновители, если их родительские права не были лишены или восстановлены;

внуки погибшего, если на момент его смерти их родители погибли;

женщина, с которой погибший совместно проживал без официального брака, при наличии решения суда;

иждивенцы, определенные Законом Украины «О пенсионном обеспечении лиц, уволенных с военной службы, и некоторых других лиц».

Выплата помощи осуществляется в соответствии с определенными законом приоритетами и очередностью, обеспечивая поддержку наиболее уязвимых членов семей погибших.

