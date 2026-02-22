Одноразова грошова допомога родинам загиблих військових – хто має право та як розподіляється виплата

Виплата проводиться згідно з особистим розпорядженням загиблого або у рівних частках між родичами при його відсутності.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час дії воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців», постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 та наказу Міністерства оборони від 25 січня 2023 року № 45.

Право на отримання допомоги

Пріоритетним є особисте розпорядження загиблого військовослужбовця, у якому зазначено, кому і в яких частках слід виплатити одноразову допомогу.

Якщо особисте розпорядження є, право на виплату мають:

малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова або вдівець;

непрацездатні батьки загиблого.

Ці категорії отримують 50% від частки, яка належала б кожному з них за відсутності особистого розпорядження.

Розподіл при відсутності особистого розпорядження або його неповноті

Якщо загиблий не залишив розпорядження або воно не охоплює всю суму допомоги, право на отримання виплати у рівних частках мають:

діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблого та народженими після його смерті, а також діти, щодо яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав;

вдова чи вдівець;

батьки або усиновлювачі, якщо їх батьківські права не були позбавлені або поновлені;

внуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки загинули;

жінка, з якою загиблий спільно проживав без офіційного шлюбу, за наявності рішення суду;

утриманці, визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деякі інші особи».

Виплата допомоги здійснюється відповідно до визначених законом пріоритетів і черговості, забезпечуючи підтримку найбільш вразливих членів родин загиблих.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.