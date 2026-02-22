  1. В Україні

Одноразова грошова допомога родинам загиблих військових – хто має право та як розподіляється виплата

16:19, 22 лютого 2026
Виплата проводиться згідно з особистим розпорядженням загиблого або у рівних частках між родичами при його відсутності.
Виплата одноразової грошової допомоги у разі загибелі військовослужбовця під час дії воєнного стану здійснюється відповідно до Закону України «Про соціальний та правовий захист військовослужбовців», постанови Кабінету Міністрів від 28 лютого 2022 року № 168 та наказу Міністерства оборони від 25 січня 2023 року № 45.

Право на отримання допомоги

Пріоритетним є особисте розпорядження загиблого військовослужбовця, у якому зазначено, кому і в яких частках слід виплатити одноразову допомогу.

Якщо особисте розпорядження є, право на виплату мають:

  • малолітні, неповнолітні та повнолітні непрацездатні діти;
  • непрацездатна вдова або вдівець;
  • непрацездатні батьки загиблого.

Ці категорії отримують 50% від частки, яка належала б кожному з них за відсутності особистого розпорядження.

Розподіл при відсутності особистого розпорядження або його неповноті

Якщо загиблий не залишив розпорядження або воно не охоплює всю суму допомоги, право на отримання виплати у рівних частках мають:

  • діти, включно з усиновленими, зачатими за життя загиблого та народженими після його смерті, а також діти, щодо яких загиблу особу було позбавлено батьківських прав;
  • вдова чи вдівець;
  • батьки або усиновлювачі, якщо їх батьківські права не були позбавлені або поновлені;
  • внуки загиблого, якщо на момент його смерті їхні батьки загинули;
  • жінка, з якою загиблий спільно проживав без офіційного шлюбу, за наявності рішення суду;
  • утриманці, визначені Законом України «Про пенсійне забезпечення осіб, звільнених з військової служби та деякі інші особи».

Виплата допомоги здійснюється відповідно до визначених законом пріоритетів і черговості, забезпечуючи підтримку найбільш вразливих членів родин загиблих.

гроші військові військовослужбовці виплати військовим

