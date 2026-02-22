  1. В Украине
Учет в центре занятости и пенсия: когда период безработицы засчитают в стаж

16:55, 22 февраля 2026
При каких условиях период пребывания на учете в центре занятости засчитывается в страховой стаж для назначения пенсии.
Учет в центре занятости и пенсия: когда период безработицы засчитают в стаж
Зачтут ли период безработицы в страховой стаж для назначения пенсии? От этого зависит не только право на выплаты, но и их размер. В Пенсионном фонде Украины пояснили, при каких условиях пребывание на учете в центре занятости учитывается при исчислении пенсии.

Общее правило: страховой стаж и уплата взносов

В страховой стаж для исчисления пенсии засчитываются периоды, когда лицо подлежало общеобязательному государственному пенсионному страхованию. Ключевое условие после 1 января 2004 года — ежемесячная уплата страховых взносов.

Это предусматривает Закон № 1058-IV «О общеобязательном государственном пенсионном страховании» от 9 июля 2003 года. В соответствии со статьей 24, страховой стаж после 1 января 2004 года исчисляется по данным системы персонифицированного учета. Периоды до этой даты учитываются по нормам законодательства, действовавшего ранее.

Период до 1 января 2004 года: что учитывается

До вступления в силу Закона № 1058-IV действовал Закон Украины № 1788-XII «О пенсионном обеспечении» от 5 ноября 1991 года. Согласно статье 56, в стаж для исчисления пенсии засчитывается период получения пособия по безработице.

Подтверждением такого периода являются:

  • записи в трудовой книжке, внесенные органом государственной службы занятости;
  • или справка службы занятости — если трудовая книжка отсутствует либо содержит неточные записи.

Это определяет Порядок подтверждения имеющегося стажа работы для назначения пенсий при отсутствии трудовой книжки или соответствующих записей в ней, утвержденный постановлением Кабинета Министров Украины от 12 августа 1993 года № 637.

После 1 января 2004 года: какие периоды засчитают

После 2004 года в страховой стаж включаются периоды, когда человек:

  • находился на учете в центре занятости;
  • получал пособие по безработице (кроме единовременной выплаты для организации предпринимательской деятельности);
  • получал материальную помощь в период профессиональной подготовки, переподготовки или повышения квалификации.

Также в страховой стаж засчитывается период получения пособия по частичной безработице, в том числе на период карантина из-за COVID-19.

Таким образом, сам факт пребывания на учете недостаточен. Решающее значение имеет получение соответствующих выплат и отражение этого периода в системе персонифицированного учета.

Как проверить свой страховой стаж

Убедиться, засчитан ли период безработицы в страховой стаж, можно онлайн через вебпортал электронных услуг Пенсионного фонда Украины. Для этого следует заказать справку по форме ОК-5 или ОК-7.

В этих документах содержатся данные о приобретенном страховом стаже и уплате страховых взносов.

