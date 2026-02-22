Облік у центрі зайнятості та пенсія: коли період безробіття врахують до стажу

За яких умов період перебування на обліку в центрі зайнятості зараховується до страхового стажу для призначення пенсії.

Чи зарахують період безробіття до страхового стажу для призначення пенсії? Від цього залежить не лише право на виплати, а й їхній розмір. У Пенсійному фонді України пояснили, за яких умов перебування на обліку в центрі зайнятості враховують під час обчислення пенсії.

Загальне правило: страховий стаж і сплата внесків

До страхового стажу для обчислення пенсії зараховують періоди, коли особа підлягала загальнообов’язковому державному пенсійному страхуванню. Ключова умова після 1 січня 2004 року — щомісячна сплата страхових внесків.

Це передбачає Закон № 1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування» від 9 липня 2003 року. Відповідно до статті 24, страховий стаж після 1 січня 2004 року обчислюють за даними системи персоніфікованого обліку. Періоди до цієї дати враховують за нормами законодавства, що діяло раніше.

Період до 1 січня 2004 року: що враховують

До набрання чинності Законом № 1058-IV діяв Закон України № 1788-XII «Про пенсійне забезпечення» від 5 листопада 1991 року. Згідно зі статтею 56, до стажу для обчислення пенсії зараховується період отримання допомоги по безробіттю.

Підтвердженням такого періоду є:

записи у трудовій книжці, внесені органом державної служби зайнятості;

або довідка служби зайнятості — якщо трудова книжка відсутня чи містить неточні записи.

Це визначає Порядок підтвердження наявного стажу роботи для призначення пенсій, затверджений постановою Кабінету Міністрів України від 12 серпня 1993 року № 637.

Після 1 січня 2004 року: які періоди зарахують

Після 2004 року до страхового стажу включають періоди, коли людина:

перебувала на обліку в центрі зайнятості;

отримувала допомогу по безробіттю (крім одноразової виплати для організації підприємницької діяльності);

отримувала матеріальну допомогу під час професійної підготовки, перепідготовки або підвищення кваліфікації.

Також до страхового стажу зараховують період отримання допомоги по частковому безробіттю, зокрема на час карантину через COVID-19.

Таким чином, сам факт перебування на обліку недостатній. Вирішальним є отримання відповідних виплат і відображення цього періоду в системі персоніфікованого обліку.

Як перевірити свій страховий стаж

Переконатися, чи зараховано період безробіття до страхового стажу, можна онлайн через вебпортал електронних послуг Пенсійний фонд України. Для цього слід замовити довідку за формою ОК-5 або ОК-7.

У цих документах містяться дані про набутий страховий стаж та сплату страхових внесків.

