В Никополе мачеха избила 10-летнюю падчерицу, потому что она взяла ее косметику — ребенок умер

В Никополе Днепропетровской области умерла 10-летняя девочка, которую доставили в больницу без сознания. Правоохранители задержали 23-летнюю мачеху ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, 19 февраля около 17:30 в реанимационное отделение Никопольской городской больницы доставили 10-летнюю девочку без сознания.

Медики диагностировали у ребенка внутричерепную гематому, закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому и телесные повреждения.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через два часа ребенок умер.

По данным следствия, во время доставления ребенка 23-летняя мачеха объясняла, что в тот день девочка якобы упала на улице.

Позже женщина призналась, что разозлилась из-за того, что ребенок взял ее косметику. Она ударила девочку, в результате чего та упала и ударилась об пол. Состояние ребенка сразу ухудшилось.

Отец ребенка на момент происшествия находился на работе.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, на теле ребенка выявлены многочисленные телесные повреждения разной степени давности. Проверяются факты возможных пыток со стороны близких людей.

Также начато уголовное производство по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, ст. 166 УК Украины.

