  1. В Украине

В Никополе мачеха избила 10-летнюю падчерицу, потому что она взяла ее косметику — ребенок умер

15:43, 22 февраля 2026
Медики диагностировали у ребенка внутричерепную гематому, закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому и телесные повреждения.
В Никополе мачеха избила 10-летнюю падчерицу, потому что она взяла ее косметику — ребенок умер
В Никополе Днепропетровской области умерла 10-летняя девочка, которую доставили в больницу без сознания. Правоохранители задержали 23-летнюю мачеху ребенка. Об этом сообщает областная прокуратура.

Так, 19 февраля около 17:30 в реанимационное отделение Никопольской городской больницы доставили 10-летнюю девочку без сознания.

Медики диагностировали у ребенка внутричерепную гематому, закрытую черепно-мозговую травму, мозговую кому и телесные повреждения.

Несмотря на проведенные реанимационные мероприятия, через два часа ребенок умер.

По данным следствия, во время доставления ребенка 23-летняя мачеха объясняла, что в тот день девочка якобы упала на улице.

Позже женщина призналась, что разозлилась из-за того, что ребенок взял ее косметику. Она ударила девочку, в результате чего та упала и ударилась об пол. Состояние ребенка сразу ухудшилось.

Отец ребенка на момент происшествия находился на работе.

Женщину задержали в порядке ст. 208 УПК Украины. Ей сообщено о подозрении по факту умышленного тяжкого телесного повреждения, повлекшего смерть потерпевшей (ч. 2 ст. 121 УК Украины).

Решается вопрос об избрании женщине меры пресечения в виде содержания под стражей.

Кроме того, на теле ребенка выявлены многочисленные телесные повреждения разной степени давности. Проверяются факты возможных пыток со стороны близких людей.

Также начато уголовное производство по факту злостного неисполнения обязанностей по уходу за ребенком, ст. 166 УК Украины.

прокуратура дети Никополь

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Новый Гражданский кодекс позволит развод через нотариуса и ЗАГС при наличии детей

В случае взаимного согласия по вопросам воспитания и содержания ребенка супруги смогут расторгнуть брак через ЗАГС или у нотариуса.

БП ВС рассмотрела дело судьи-конспиролога, который называл указы Президента «авторскими произведениями»

Судья обосновывал решения «божественным нормативным актом», ставил под сомнение полномочия органов власти и действительность законов Украины.

