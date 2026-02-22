У Нікополі мачуха побила 10-річну падчерку, бо вона взяла її косметику — дитина померла

Медики діагностували у дитини внутрішньочерепну гематому, закриту черепно-мозкову травму, мозкову кому та тілесні ушкодження.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

В Нікополі на Дніпропетровщині померла 10-річна дитина, яку доправили до лікарні без свідомості. Правоохоронці затримали 23-річну мачуху дівчинки. Про це повідомляє обласна прокуратура.

Так, 19 лютого близько 17:30 до реанімаційного відділення Нікопольської міської лікарні доставили 10-річну дівчинку без свідомості.

Медики діагностували у дитини внутрішньочерепну гематому, закриту черепно-мозкову травму, мозкову кому та тілесні ушкодження.

Попри вжиті реанімаційні заходи, через дві години дитина померла.

За даними слідства, під час доставлення дитини 23-річна мачуха пояснювала, що того дня дівчинка нібито впала на вулиці.

Згодом жінка зізналася, що розлютилася через те, що дитина взяла її косметику. Вона вдарила дівчинку, внаслідок чого вона впала й ударилася об підлогу. Стан дитини одразу погіршився.

Батько дитини на момент події перебував на роботі.

Жінку затримано в порядку ст. 208 КПК України. Їй повідомлено про підозру за фактом умисного тяжкого тілесного ушкодження, що спричинило смерть потерпілої (ч. 2 ст. 121 КК України).

Вирішується питання щодо обрання жінці запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

Крім цього, на тілі дитини виявлено численні тілесні ушкодження різного ступеня давності. Перевіряються факти можливого катування близькими людьми.

Також розпочато кримінальне провадження за фактом злісного невиконання обов’язків по догляду за дитиною, ст. 166 КК України.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.