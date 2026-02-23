  1. В Украине

Google закрывает приложение «Погода» для Android

07:00, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Прогноз станет доступен через поисковую систему вместо отдельного приложения.
Google закрывает приложение «Погода» для Android
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google окончательно прекращает работу приложения «Погода» для Android, которое пользовалось популярностью благодаря простому интерфейсу и визуальным элементам, в частности персонажу Froggy. Процесс закрытия приложения начался еще в ноябре 2025 года и в настоящее время охватывает все больше устройств, сообщает 9to5Google.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Вместо привычного приложения пользователи будут получать прогноз погоды через поисковую систему Google. После открытия «Погоды» на Android происходит автоматическое перенаправление на результаты поиска, где отображаются температура, почасовые изменения, данные об осадках, влажности и скорости ветра. Информация остается доступной, но в другом формате.

Компания не сообщила официальных причин такого решения, но эксперты предполагают, что это сделано для оптимизации расходов и сокращения поддержки дополнительных программ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

Google Android технологии

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Денежные выплаты детям погибших военнослужащих хотят «заморозить» до 21 года

Законопроект предусматривает механизмы выплат, которые позволят защитить права малолетних и несовершеннолетних на получение государственной помощи.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]