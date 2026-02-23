Google закрывает приложение «Погода» для Android

Прогноз станет доступен через поисковую систему вместо отдельного приложения.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Компания Google окончательно прекращает работу приложения «Погода» для Android, которое пользовалось популярностью благодаря простому интерфейсу и визуальным элементам, в частности персонажу Froggy. Процесс закрытия приложения начался еще в ноябре 2025 года и в настоящее время охватывает все больше устройств, сообщает 9to5Google.

Вместо привычного приложения пользователи будут получать прогноз погоды через поисковую систему Google. После открытия «Погоды» на Android происходит автоматическое перенаправление на результаты поиска, где отображаются температура, почасовые изменения, данные об осадках, влажности и скорости ветра. Информация остается доступной, но в другом формате.

Компания не сообщила официальных причин такого решения, но эксперты предполагают, что это сделано для оптимизации расходов и сокращения поддержки дополнительных программ.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.