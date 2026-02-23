  1. В Україні

Google закриває застосунок «Погода» для Android

07:00, 23 лютого 2026
Прогноз стане доступним через пошукову систему замість окремого додатку.
Google закриває застосунок «Погода» для Android
Компанія Google остаточно припиняє роботу застосунку «Погода» для Android, який користувався популярністю завдяки простому інтерфейсу та візуальним елементам, зокрема персонажу Froggy. Процес закриття додатку розпочався ще у листопаді 2025 року і наразі охоплює дедалі більше пристроїв, повідомляє 9to5Google.

Замість звичного застосунку користувачі отримуватимуть прогноз погоди через пошукову систему Google. Після відкриття «Погоди» на Android відбувається автоматичне перенаправлення на результати пошуку, де відображаються температура, погодинні зміни, дані про опади, вологість та швидкість вітру. Інформація залишається доступною, проте в іншому форматі.

Компанія не повідомила офіційних причин такого рішення, але експерти припускають, що це зроблено для оптимізації витрат та скорочення підтримки додаткових програм.

Google Android технології

