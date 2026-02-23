В Киеве не определены сроки возвращения к стабильной генерации электроэнергии – КМГА

Из-за постоянных атак на критическую инфраструктуру город работает по индивидуальным графикам.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Киеве пока невозможно прогнозировать сроки восстановления полноценной генерации электроэнергии и возвращения к стабилизационным графикам вместо индивидуальных. Об этом в эфире сообщила пресс-секретарь КМГА Екатерина Поп.

По ее словам, почти ежедневно работает штаб по ликвидации чрезвычайных ситуаций в энергетике под председательством первого вице-премьер-министра Дениса Шмыгаля. «На этом штабе как раз и было принято решение о возвращении Киева к графикам плановых включений. Энергетики столицы проделали масштабную работу для того, чтобы в условиях неопределенности предоставлять индивидуальный график включений для жителей Киева. Но пока это временное решение, которое используется вместо графика стабилизационных подключений», – отметила Поп.

Поп пояснила, что столица и регион продолжают подвергаться массированным российским атакам на объекты критической инфраструктуры и системы жизнеобеспечения, что делает невозможным прогнозирование точных сроков восстановления стабильной генерации.

В то же время в городе продолжается наращивание мощностей альтернативной генерации и внедряются меры по повышению устойчивости энергосистемы.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.