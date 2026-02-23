У Києві не визначені терміни повернення до стабільної генерації електроенергії – КМВА

Через постійні атаки критичної інфраструктури місто працює за індивідуальними графіками.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У Києві наразі неможливо прогнозувати терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до стабілізаційних графіків замість індивідуальних. Про це в ефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

За її словами, майже щодня працює штаб ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці під головуванням першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля. «На цьому штабі якраз і було прийнято рішення стосовно повернення Києва до графіків планових включень. Енергетики столиці виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності надавати індивідуальний графік включень для мешканців Києва. Але наразі це тимчасове рішення, яке використовується замість графіка стабілізаційних підключень», – зазначила Поп.

Поп пояснила, що столиця та регіон продовжують зазнавати масованих російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення, що унеможливлює прогнозування точних термінів відновлення стабільної генерації.

Водночас у місті триває нарощування потужностей альтернативної генерації та впроваджуються заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.