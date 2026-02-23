  1. В Україні

У Києві не визначені терміни повернення до стабільної генерації електроенергії – КМВА

07:18, 23 лютого 2026
Через постійні атаки критичної інфраструктури місто працює за індивідуальними графіками.
У Києві не визначені терміни повернення до стабільної генерації електроенергії – КМВА
У Києві наразі неможливо прогнозувати терміни відновлення повноцінної генерації електроенергії та повернення до стабілізаційних графіків замість індивідуальних. Про це в ефірі повідомила речниця КМВА Катерина Поп.

За її словами, майже щодня працює штаб ліквідації надзвичайних ситуацій в енергетиці під головуванням першого віцепрем’єр-міністра Дениса Шмигаля. «На цьому штабі якраз і було прийнято рішення стосовно повернення Києва до графіків планових включень. Енергетики столиці виконали масштабну роботу для того, щоб в умовах невизначеності надавати індивідуальний графік включень для мешканців Києва. Але наразі це тимчасове рішення, яке використовується замість графіка стабілізаційних підключень», – зазначила Поп.

Поп пояснила, що столиця та регіон продовжують зазнавати масованих російських атак на об’єкти критичної інфраструктури та системи життєзабезпечення, що унеможливлює прогнозування точних термінів відновлення стабільної генерації.

Водночас у місті триває нарощування потужностей альтернативної генерації та впроваджуються заходи для підвищення стійкості енергосистеми.

Київ енергетика світло КМВА графіки відключень світла





