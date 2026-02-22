  1. В Украине

Юридическое признание отцовства при незарегистрированном браке: что следует знать

19:40, 22 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Определить происхождение ребенка от отца можно двумя способами: по совместному заявлению матери и отца либо по решению суда.
Юридическое признание отцовства при незарегистрированном браке: что следует знать
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Права ребенка на официальное происхождение не зависят от того, состоят ли его родители в браке. Если в зарегистрированном союзе отцовство фиксируется автоматически, то при отсутствии зарегистрированного брака закон предусматривает процедуру признания отцовства. Это позволяет мужчине и женщине официально оформить статус отца для своего ребенка даже при отсутствии свидетельства о браке, сообщает Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как это происходит на практике?

Согласно части 2 статьи 125 Семейного кодекса Украины, определить происхождение ребенка от отца можно двумя способами: по совместному заявлению матери и отца либо по решению суда. К счастью, большинство случаев решается мирно и быстро — через визит в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кто и куда должен подать заявление?

Мать и отец ребенка подают совместное заявление в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать как после рождения ребенка, так и заранее — еще во время беременности.

Что делать, если один из родителей не может присутствовать?

Если один из родителей не имеет возможности лично прийти в отдел ДРАЦС, заявление можно подать через представителя или направить по почте. В таком случае подпись на заявлении и полномочия представителя должны быть обязательно удостоверены нотариально.

Почему это важно для ребенка?

Юридический статус отца — это не просто формальность. Это гарантия того, что ребенок сможет реализовать свои права на содержание, наследование, социальную защиту и надлежащее правовое оформление семейных отношений.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

родительские права

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Без ФЛП, но с декларацией: Комитет рассмотрит законопроект о предпринимательской деятельности домохозяйств

Домохозяйства обяжут подавать годовую декларацию и вести упрощенный учет доходов.

Проект Трудового кодекса легализует видеонаблюдение на рабочем месте и мониторинг корреспонденции работника

Видеонаблюдение, электронные уведомления, мониторинг файлов — всё это предлагается узаконить как «исключительные меры».

В парламенте придумали, как решить проблему фиксации судебных заседаний при отсутствии электроэнергии и интернета

Законопроект предлагает альтернативный порядок фиксации судебных заседаний и уточняет правила оглашения судебных решений.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]