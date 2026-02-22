Юридическое признание отцовства при незарегистрированном браке: что следует знать

Определить происхождение ребенка от отца можно двумя способами: по совместному заявлению матери и отца либо по решению суда.

Права ребенка на официальное происхождение не зависят от того, состоят ли его родители в браке. Если в зарегистрированном союзе отцовство фиксируется автоматически, то при отсутствии зарегистрированного брака закон предусматривает процедуру признания отцовства. Это позволяет мужчине и женщине официально оформить статус отца для своего ребенка даже при отсутствии свидетельства о браке, сообщает Хмельницкое межрегиональное управление Министерства юстиции Украины.

Как это происходит на практике?

Согласно части 2 статьи 125 Семейного кодекса Украины, определить происхождение ребенка от отца можно двумя способами: по совместному заявлению матери и отца либо по решению суда. К счастью, большинство случаев решается мирно и быстро — через визит в отдел государственной регистрации актов гражданского состояния.

Кто и куда должен подать заявление?

Мать и отец ребенка подают совместное заявление в любой отдел государственной регистрации актов гражданского состояния. Это можно сделать как после рождения ребенка, так и заранее — еще во время беременности.

Что делать, если один из родителей не может присутствовать?

Если один из родителей не имеет возможности лично прийти в отдел ДРАЦС, заявление можно подать через представителя или направить по почте. В таком случае подпись на заявлении и полномочия представителя должны быть обязательно удостоверены нотариально.

Почему это важно для ребенка?

Юридический статус отца — это не просто формальность. Это гарантия того, что ребенок сможет реализовать свои права на содержание, наследование, социальную защиту и надлежащее правовое оформление семейных отношений.

