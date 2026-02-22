Юридичне визнання батьківства при незареєстрованому шлюбі: що варто знати

Визначити походження дитини від батька можна двома способами: за спільною заявою матері та батька або за рішенням суду.

Права дитини на офіційне походження не залежать від того, чи перебувають її батьки у шлюбі. Якщо у зареєстрованому союзі батьківство фіксується автоматично, то у випадку відсутності зареєстрованого шлюбу закон передбачає процедуру визнання батьківства. Це дозволяє чоловікові та жінці офіційно оформити статус батька для своєї дитини, навіть за відсутності свідоцтва про шлюб, пише Хмельницьке міжрегіональне управління Міністерства юстиції України.

Як це відбувається на практиці?

Згідно з частиною 2 статті 125 Сімейного кодексу України, визначити походження дитини від батька можна двома способами: за спільною заявою матері та батька або за рішенням суду. На щастя, більшість випадків вирішується мирно та швидко — через візит до відділу ДРАЦС.

Хто і куди має подати заяву?

Мати та батько дитини подають спільну заяву до будь-якого відділу державної реєстрації актів цивільного стану. Це можна зробити як після народження дитини, так і заздалегідь — ще під час вагітності.

Що робити, якщо один із батьків не може бути присутнім?

Якщо один із батьків не має можливості прийти до ДРАЦС особисто, заяву можна подати через представника або надіслати поштою. У такому разі підпис на заяві та повноваження представника мають бути обов’язково засвідчені нотаріально.

Чому це важливо для дитини?

Юридичний статус батька — це не просто формальність. Це гарантія того, що дитина зможе реалізувати свої права на утримання, спадкування, соціальний захист та належне правове оформлення сімейних відносин.

