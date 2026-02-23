Третья группа единого налога для юрлиц: условия, лимиты дохода и ограничения

Какие критерии должны выполнить юридические лица и какие виды деятельности несовместимы с упрощенной системой налогообложения.

Юридические лица могут работать на третьей группе единого налога только при четко определенных условиях. Налоговики напомнили бизнесу о критериях пребывания на упрощенной системе налогообложения и перечне видов деятельности, которые исключают возможность применения этой группы. Разъяснение обнародовала ДПС в Закарпатской области.

Какой доход позволяет оставаться на третьей группе

В соответствии с подпунктом 3 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Украины, к плательщикам единого налога третьей группы относятся юридические лица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, если их доход в течение календарного года не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового (отчетного) года.

Таким образом, предельный объем дохода напрямую зависит от размера минимальной зарплаты на начало года.

Кто не может быть плательщиком единого налога третьей группы

Налоговый кодекс (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291) определяет перечень видов деятельности, которые несовместимы с упрощенной системой для юридических лиц.

Не могут быть плательщиками третьей группы субъекты хозяйствования, которые осуществляют:

организацию и проведение азартных игр, выпуск и проведение лотерей;

обмен иностранной валюты;

производство, экспорт, импорт и продажу подакцизных товаров (кроме отдельных исключений относительно розничной продажи топлива в емкостях до 20 литров и реализации пива, сидра, пери без добавления спирта и столовых вин);

добычу, производство и реализацию драгоценных металлов и камней (кроме изготовления и продажи ювелирных и бытовых изделий);

добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых местного значения;

деятельность в сфере финансового посредничества (с отдельными исключениями для страховых агентов, сюрвейеров, аварийных комиссаров и аджастеров);

управление предприятиями;

предоставление большинства телекоммуникационных и почтовых услуг (кроме курьерской деятельности);

продажу предметов искусства и антиквариата и организацию соответствующих аукционов;

организацию и проведение гастрольных мероприятий;

охранную деятельность.

Ограничения по статусу и структуре собственности

Отдельно закон устанавливает перечень субъектов, которые также не могут применять третью группу единого налога. Среди них:

банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, инвестиционные фонды, другие финансовые учреждения и регистраторы ценных бумаг;

юридические лица, в уставном капитале которых совокупная доля юридических лиц — неплательщиков единого налога равна или превышает 25%;

представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица, которое не является плательщиком единого налога;

юридические лица — нерезиденты;

плательщики, которые на момент подачи заявления о регистрации плательщиком единого налога имеют налоговый долг (кроме безнадежного долга, возникшего вследствие форс-мажора).

