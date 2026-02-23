  1. В Украине

Третья группа единого налога для юрлиц: условия, лимиты дохода и ограничения

15:47, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Какие критерии должны выполнить юридические лица и какие виды деятельности несовместимы с упрощенной системой налогообложения.
Третья группа единого налога для юрлиц: условия, лимиты дохода и ограничения
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Юридические лица могут работать на третьей группе единого налога только при четко определенных условиях. Налоговики напомнили бизнесу о критериях пребывания на упрощенной системе налогообложения и перечне видов деятельности, которые исключают возможность применения этой группы. Разъяснение обнародовала ДПС в Закарпатской области.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Какой доход позволяет оставаться на третьей группе

В соответствии с подпунктом 3 пункта 291.4 статьи 291 Налогового кодекса Украины, к плательщикам единого налога третьей группы относятся юридические лица — субъекты хозяйствования любой организационно-правовой формы, если их доход в течение календарного года не превышает 1167 размеров минимальной заработной платы, установленной на 1 января соответствующего налогового (отчетного) года.

Таким образом, предельный объем дохода напрямую зависит от размера минимальной зарплаты на начало года.

Кто не может быть плательщиком единого налога третьей группы

Налоговый кодекс (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291) определяет перечень видов деятельности, которые несовместимы с упрощенной системой для юридических лиц.

Не могут быть плательщиками третьей группы субъекты хозяйствования, которые осуществляют:

  • организацию и проведение азартных игр, выпуск и проведение лотерей;
  • обмен иностранной валюты;
  • производство, экспорт, импорт и продажу подакцизных товаров (кроме отдельных исключений относительно розничной продажи топлива в емкостях до 20 литров и реализации пива, сидра, пери без добавления спирта и столовых вин);
  • добычу, производство и реализацию драгоценных металлов и камней (кроме изготовления и продажи ювелирных и бытовых изделий);
  • добычу и реализацию полезных ископаемых, за исключением полезных ископаемых местного значения;
  • деятельность в сфере финансового посредничества (с отдельными исключениями для страховых агентов, сюрвейеров, аварийных комиссаров и аджастеров);
  • управление предприятиями;
  • предоставление большинства телекоммуникационных и почтовых услуг (кроме курьерской деятельности);
  • продажу предметов искусства и антиквариата и организацию соответствующих аукционов;
  • организацию и проведение гастрольных мероприятий;
  • охранную деятельность.

Ограничения по статусу и структуре собственности

Отдельно закон устанавливает перечень субъектов, которые также не могут применять третью группу единого налога. Среди них:

  • банки, страховые компании, кредитные союзы, ломбарды, лизинговые компании, инвестиционные фонды, другие финансовые учреждения и регистраторы ценных бумаг;
  • юридические лица, в уставном капитале которых совокупная доля юридических лиц — неплательщиков единого налога равна или превышает 25%;
  • представительства, филиалы и другие обособленные подразделения юридического лица, которое не является плательщиком единого налога;
  • юридические лица — нерезиденты;
  • плательщики, которые на момент подачи заявления о регистрации плательщиком единого налога имеют налоговый долг (кроме безнадежного долга, возникшего вследствие форс-мажора).

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

налоговая юрлицо ГНС

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Коммуналку за разрушенное жилье предлагают отменить: идею поддержал Комитет Рады

Законопроект защитит совладельцев многоквартирных домов от несправедливых начислений и установит прозрачный порядок перерасчета.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]