Третя група єдиного податку для юросіб: умови, ліміти доходу та обмеження

Які критерії повинні виконати юридичні особи та які види діяльності несумісні зі спрощеною системою оподаткування.

Юридичні особи можуть працювати на третій групі єдиного податку лише за чітко визначених умов. Податківці нагадали бізнесу про критерії перебування на спрощеній системі оподаткування та перелік видів діяльності, які виключають можливість застосування цієї групи. Роз’яснення оприлюднила ДПС у Закарпатській області.

Який дохід дозволяє залишатися на третій групі

Відповідно до підпункту 3 пункту 291.4 статті 291 Податкового кодексу України, до платників єдиного податку третьої групи належать юридичні особи — суб’єкти господарювання будь-якої організаційно-правової форми, якщо їхній дохід протягом календарного року не перевищує 1167 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої на 1 січня відповідного податкового (звітного) року.

Таким чином, граничний обсяг доходу напряму залежить від розміру мінімальної зарплати на початок року.

Хто не може бути платником єдиного податку третьої групи

Податковий кодекс (пп. 291.5.1 п. 291.5 ст. 291) визначає перелік видів діяльності, які несумісні зі спрощеною системою для юридичних осіб.

Не можуть бути платниками третьої групи суб’єкти господарювання, які здійснюють:

організацію та проведення азартних ігор, випуск і проведення лотерей;

обмін іноземної валюти;

виробництво, експорт, імпорт і продаж підакцизних товарів (крім окремих винятків щодо роздрібного продажу пального в ємностях до 20 літрів та реалізації пива, сидру, пері без додавання спирту і столових вин);

видобуток, виробництво та реалізацію дорогоцінних металів і каміння (крім виготовлення та продажу ювелірних і побутових виробів);

видобуток і реалізацію корисних копалин, за винятком корисних копалин місцевого значення;

діяльність у сфері фінансового посередництва (з окремими винятками для страхових агентів, сюрвейєрів, аварійних комісарів та аджастерів);

управління підприємствами;

надання більшості телекомунікаційних та поштових послуг (крім кур’єрської діяльності);

продаж предметів мистецтва й антикваріату та організацію відповідних аукціонів;

організацію та проведення гастрольних заходів;

охоронну діяльність.

Обмеження за статусом і структурою власності

Окремо закон встановлює перелік суб’єктів, які також не можуть застосовувати третю групу єдиного податку. Серед них:

банки, страхові компанії, кредитні спілки, ломбарди, лізингові компанії, інвестиційні фонди, інші фінансові установи та реєстратори цінних паперів;

юридичні особи, у статутному капіталі яких частка юридичних осіб — неплатників єдиного податку дорівнює або перевищує 25%;

представництва, філії та інші відокремлені підрозділи юридичної особи, яка не є платником єдиного податку;

юридичні особи — нерезиденти;

платники, які на момент подання заяви про реєстрацію мають податковий борг (крім безнадійного боргу, що виник через форс-мажор).

