Путин фактически уже начал Третью мировую войну — Зеленский заявил, что Украина сдерживает эскалацию

08:30, 23 февраля 2026
Президент подчеркнул, что именно украинское сопротивление не позволяет войне перерасти в полномасштабное глобальное противостояние и призвал усилить военное и экономическое давление на РФ.
Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически уже начал Третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью BBC.

В то же время именно украинское сопротивление не дает этому конфликту перерасти в глобальное широкомасштабное противостояние.

Глава государства добавил, что единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить его отступить.

«Я считаю, что Путин уже начал войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя», — сказал он.

Президент сказал, что Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

«Остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине», — добавил он.

