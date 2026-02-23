Путин фактически уже начал Третью мировую войну — Зеленский заявил, что Украина сдерживает эскалацию

Президент подчеркнул, что именно украинское сопротивление не позволяет войне перерасти в полномасштабное глобальное противостояние и призвал усилить военное и экономическое давление на РФ.

Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

Президент Владимир Зеленский заявил, что Путин фактически уже начал Третью мировую войну. Об этом он сказал в интервью BBC.

В то же время именно украинское сопротивление не дает этому конфликту перерасти в глобальное широкомасштабное противостояние.

Глава государства добавил, что единственным ответом должно быть сильное военное и экономическое давление, чтобы заставить его отступить.

«Я считаю, что Путин уже начал войну. Вопрос в том, сколько территории он сможет захватить и как его остановить. Не потому, что Россия не должна победить, а потому что Россия хочет навязать миру другой образ жизни и изменить ту жизнь, которую люди выбрали для себя», — сказал он.

Президент сказал, что Украина сегодня фактически сдерживает эту войну, не позволяя ей перерасти в полномасштабный глобальный конфликт.

«Остановить Путина сегодня и не допустить оккупации Украины — это победа для всего мира, потому что Путин не остановится на Украине», — добавил он.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.