Путін фактично вже розпочав Третю світову війну — Зеленський заявив, що Україна стримує ескалацію

08:30, 23 лютого 2026
Президент наголосив, що саме український спротив не дозволяє війні перерости у повномасштабне глобальне протистояння та закликав посилити військовий і економічний тиск на РФ.
Путін фактично вже розпочав Третю світову війну — Зеленський заявив, що Україна стримує ескалацію
Президент Володимир Зеленський заявив, що Путін фактично вже розпочав Третю світову війну. Про це він сказав у інтерв’ю BBC.

Водночас саме український опір не дає війні перерости у глобальне широкомасштабне протистояння.

Глава держави додав, що єдиною відповіддю має бути сильний військовий та економічний тиск, щоб змусити його відступити.

«Я вважаю, що Путін уже розпочав війну. Питання в тому, скільки території він зможе захопити і як його зупинити. Не тому, що Росія не повинна перемогти, а тому що Росія хоче нав’язати світу інший спосіб життя і змінити те життя, яке люди обрали для себе», - сказав він.

Президент сказав, що Україна сьогодні фактично стримує цю війну, не дозволяючи їй перерости у повномасштабний глобальний конфлікт.

«Зупинити Путіна сьогодні і не допустити окупації України – це перемога для всього світу, бо Путін не зупиниться на Україні», - додав він.

