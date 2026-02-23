Март-2026: будет ли дополнительный выходной и как будут работать украинцы

8 марта приходится на воскресенье — перенесут ли выходной на понедельник.

В первый месяц весны 2026 года 8 марта приходится на воскресенье. В обычное время это означало бы дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. Однако из-за военного положения такого автоматического переноса не будет — работать или отдыхать в этот день будет решать работодатель.

8 марта — Международный женский день — в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде является праздничным и нерабочим днем. В 2026 году эта дата приходится на воскресенье.

По «мирным» правилам (ст. 67 КЗоТ), если праздничный день совпадает с выходным, следующий после него рабочий день должен был бы стать выходным. То есть понедельник, 9 марта, при обычных условиях был бы днем отдыха.

В то же время в Украине продлено военное положение. В этот период нормы статей 71–73 КЗоТ не применяются. Это означает, что официальные праздничные и нерабочие дни фактически отменены, а график работы определяет работодатель.

Таким образом, 9 марта 2026 года большинству работников придется работать в обычном режиме с оплатой как за стандартный рабочий день — если руководство не примет иное решение.

