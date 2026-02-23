  1. В Украине

Март-2026: будет ли дополнительный выходной и как будут работать украинцы

09:24, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
8 марта приходится на воскресенье — перенесут ли выходной на понедельник.
Март-2026: будет ли дополнительный выходной и как будут работать украинцы
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В первый месяц весны 2026 года 8 марта приходится на воскресенье. В обычное время это означало бы дополнительный выходной в понедельник, 9 марта. Однако из-за военного положения такого автоматического переноса не будет — работать или отдыхать в этот день будет решать работодатель.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

8 марта — Международный женский день — в соответствии со статьей 73 Кодекса законов о труде является праздничным и нерабочим днем. В 2026 году эта дата приходится на воскресенье.

По «мирным» правилам (ст. 67 КЗоТ), если праздничный день совпадает с выходным, следующий после него рабочий день должен был бы стать выходным. То есть понедельник, 9 марта, при обычных условиях был бы днем отдыха.

В то же время в Украине продлено военное положение. В этот период нормы статей 71–73 КЗоТ не применяются. Это означает, что официальные праздничные и нерабочие дни фактически отменены, а график работы определяет работодатель.

Таким образом, 9 марта 2026 года большинству работников придется работать в обычном режиме с оплатой как за стандартный рабочий день — если руководство не примет иное решение.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

свято трудовые отношения

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Мнимые договоры аренды асфальта и ипотечные отчеты с недостатками: новые вызовы для Верховного Суда

Большая Палата решит, что делать, если отсутствует оригинал договора, и имеет ли право судья самостоятельно уменьшать проценты.

Верховный Суд напоминает: окончание срока трудового договора не означает автоматического увольнения

Если контракт требует предупредить работника об увольнении за два месяца, даже один день промедления может привести к признанию увольнения незаконным.

Денежные выплаты детям погибших военнослужащих хотят «заморозить» до 21 года

Законопроект предусматривает механизмы выплат, которые позволят защитить права малолетних и несовершеннолетних на получение государственной помощи.

ЕСПЧ признал нарушение права на выезд из страны в деле «Бабич против Украины»

В решении по делу «Бабич против Украины» ЕСПЧ подчеркнул: ограничение права покидать страну должно соответствовать критерию пропорциональности и обоснованности.

Отказ жены от рождения ребенка может стать основанием для развода: что не так с новым ГК

Новая редакция Гражданского кодекса Украины вызывает дискуссии из-за положений об основаниях для развода, которые ставят мужчину и женщину в неравное правовое положение.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]