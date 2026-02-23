  1. В Україні

Березень-2026: чи буде додатковий вихідний і як працюватимуть українці

09:24, 23 лютого 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
8 березня припадає на неділю — чи перенесуть вихідний на понеділок.
Березень-2026: чи буде додатковий вихідний і як працюватимуть українці
Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перший місяць весни 2026 року 8 березня припадає на неділю. У звичайний час це означало б додатковий вихідний у понеділок, 9 березня. Проте через воєнний стан такого автоматичного перенесення не буде — працювати чи відпочивати цього дня вирішуватиме роботодавець.

Тільки актуальне: читайте SUD.UA у Telegram

8 березня — Міжнародний жіночий день — відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю є святковим і неробочим днем. У 2026 році ця дата припадає на неділю.

За «мирними» правилами (ст. 67 КЗпП), якщо святковий день збігається з вихідним, наступний після нього робочий день мав би стати вихідним. Тобто понеділок, 9 березня, за звичайних умов був би днем відпочинку.

Втім, в Україні продовжено воєнний стан. У цей період норми статей 71–73 КЗпП не застосовуються. Це означає, що офіційні святкові та неробочі дні фактично скасовані, а графік роботи визначає роботодавець.

Отже, 9 березня 2026 року більшості працівників доведеться працювати у звичайному режимі з оплатою як за стандартний робочий день — якщо керівництво не ухвалить інше рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.

свято трудові відносини

Читайте також

XX з’їзд суддів України – онлайн-трансляція – день перший

Стрічка новин

Блоги
Публікації
Удавані договори оренди асфальту та іпотечні звіти з недоліками: нові виклики для Верховного Суду

Велика Палата вирішить, що робити, якщо відсутній оригінал договору та чи має право суддя самостійно зменшувати відсотки.

Верховний Суд нагадує: закінчення строку трудового договору не означає автоматичного звільнення

Якщо контракт вимагає попередити працівника про звільнення за два місяці, навіть один день зволікання може призвести до визнання звільнення незаконним

Грошові виплати дітям загиблих військових хочуть «заморозити» до 21 року

Законопроєкт передбачає механізм виплат, які дозволять захистити права малолітніх і неповнолітніх на отримання державної допомоги.

ЄСПЛ визнав порушення права на виїзд з країни у справі «Бабич проти України»

У рішенні в справі «Бабич проти України» ЄСПЛ наголосив: обмеження залишати країну має відповідати критерію пропорційності та обгрунтованості.

Відмова дружини від народження дитини може стати підставою для розлучення: що не так із новим ЦК

Нова редакція Цивільного кодексу України викликає дискусії через положення про підстави для розлучення, що ставлять чоловіка та жінку в нерівне правове становище.

Контакти
Про нас

© 2010-2025 «Судово-юридична газета». Всі права захищено. Використання матеріалів сайту лише за умови гіперпосилання на «Судово-юридичну газету» не нижче першого абзацу. Передрук, копіювання або відтворення змістовних частин авторських матеріалів «Судово-юридичної газети» без посилання на SUD.UA в будь-якому вигляді суворо заборонено. Ідентифікатор медіа - R40-02154.

Судово-юридична газета

Адреса редакції: 01001, м. Київ, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]