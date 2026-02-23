Березень-2026: чи буде додатковий вихідний і як працюватимуть українці

8 березня припадає на неділю — чи перенесуть вихідний на понеділок.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

У перший місяць весни 2026 року 8 березня припадає на неділю. У звичайний час це означало б додатковий вихідний у понеділок, 9 березня. Проте через воєнний стан такого автоматичного перенесення не буде — працювати чи відпочивати цього дня вирішуватиме роботодавець.

8 березня — Міжнародний жіночий день — відповідно до статті 73 Кодексу законів про працю є святковим і неробочим днем. У 2026 році ця дата припадає на неділю.

За «мирними» правилами (ст. 67 КЗпП), якщо святковий день збігається з вихідним, наступний після нього робочий день мав би стати вихідним. Тобто понеділок, 9 березня, за звичайних умов був би днем відпочинку.

Втім, в Україні продовжено воєнний стан. У цей період норми статей 71–73 КЗпП не застосовуються. Це означає, що офіційні святкові та неробочі дні фактично скасовані, а графік роботи визначає роботодавець.

Отже, 9 березня 2026 року більшості працівників доведеться працювати у звичайному режимі з оплатою як за стандартний робочий день — якщо керівництво не ухвалить інше рішення.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.