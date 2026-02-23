Сроки назначения пенсии в Украине: когда начинают выплачивать деньги

Разъясняем правила обращения в ПФУ, действие трехмесячного срока и особые условия во время военного положения.

В Украине сроки назначения пенсии зависят от даты обращения, вида пенсии и специальных норм, действующих во время военного положения.

В Пенсионном фонде напомнили, когда именно начинают выплачивать пенсию по возрасту, по инвалидности, в связи с потерей кормильца и за выслугу лет.

Когда можно обратиться за назначением пенсии

Обращение в ПФУ возможно в любое время после возникновения права на пенсию, но не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Пенсия по возрасту: ключевое правило трех месяцев

Пенсия по возрасту назначается:

со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста, если человек обратился не позднее трех месяцев со дня достижения такого возраста;

со дня обращения, если заявление подано позже чем через три месяца после достижения пенсионного возраста.

Таким образом, своевременная подача заявления напрямую влияет на дату начала выплат.

Отдельно предусмотрена норма об автоматическом назначении пенсии по возрасту (без обращения лица). В таком случае выплаты начинаются со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста.

Военное положение: специальные условия для жителей зон боевых действий и оккупации

Особый порядок определен пунктом 146.2 Заключительных положений Закона Украины «О общеобязательном государственном пенсионном страховании».

Временно — на период действия военного положения и в течение трех месяцев после его прекращения или отмены — для лиц, которые проживают или проживали:

на территориях, где ведутся или велись боевые действия;

на временно оккупированных территориях,

пенсия назначается по следующим правилам (при условии, что по состоянию на 24 февраля 2022 года срок обращения не истек):

по возрасту — со дня, следующего за днем достижения пенсионного возраста;

по инвалидности — со дня установления инвалидности;

в связи с потерей кормильца — со дня, следующего за днем смерти кормильца;

за выслугу лет — со дня, следующего за днем увольнения с работы, которая дает право на такую пенсию, но не ранее 24 февраля 2022 года.

Эта норма позволяет сохранить право на назначение пенсии с даты возникновения права даже в сложных условиях войны.

Отсрочка выхода на пенсию: когда начнутся выплаты

Если человек решил отсрочить выход на пенсию по возрасту, применяются положения статьи 29 Закона №1058-IV.

В таком случае пенсию назначают:

со дня, следующего за последним днем месяца, в котором приобретен полный месяц страхового стажа (в том числе суммарно), необходимый для отсрочки;

при условии, что обращение состоялось не позднее трех месяцев с такого дня.

Иначе дата назначения смещается на день фактического обращения.

Что стоит помнить

Подать заявление можно заранее — но не ранее чем за месяц до достижения пенсионного возраста.

Трехмесячный срок после достижения пенсионного возраста — критический для сохранения даты назначения.

Во время военного положения действуют отдельные гарантии для жителей территорий боевых действий и оккупации.

Отсрочка пенсии влияет на дату назначения, но требует своевременного обращения.

Нормы определены Законом Украины от 9 июля 2003 года №1058-IV «О общеобязательном государственном пенсионном страховании».

