Строки призначення пенсії в Україні: коли починають виплачувати гроші

10:41, 23 лютого 2026
Пояснюємо правила звернення до ПФУ, дію тримісячного строку та особливі умови під час воєнного стану.
В Україні строки призначення пенсії залежать від дати звернення, виду пенсії та спеціальних норм, що діють під час воєнного стану.

У Пенсійному фонді нагадали, коли саме починають виплачувати пенсію за віком, по інвалідності, у зв’язку з втратою годувальника та за вислугу років.

Коли можна звернутися за призначенням пенсії

Звернення до ПФУ можливе у будь-який час після виникнення права на пенсію, але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Пенсія за віком: ключове правило трьох місяців

Пенсія за віком призначається:

  • з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку, якщо людина звернулася не пізніше трьох місяців із дня досягнення такого віку;
  • з дня звернення, якщо заява подана пізніше ніж через три місяці після досягнення пенсійного віку.

Таким чином, своєчасне подання заяви напряму впливає на дату початку виплат.

Окремо передбачено норму про автоматичне призначення пенсії за віком (без звернення особи). У такому випадку виплати стартують з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку.

Воєнний стан: спеціальні умови для жителів зон бойових дій і окупації

Особливий порядок визначений пунктом 146.2 Прикінцевих положень Закон України «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

Тимчасово — на період дії воєнного стану та протягом трьох місяців після його припинення або скасування — для осіб, які проживають або проживали:

  • на територіях, де ведуться чи велися бойові дії;
  • на тимчасово окупованих територіях,

пенсія призначається за такими правилами (за умови, що станом на 24 лютого 2022 року строк звернення не сплив):

  • за віком — з дня, що настає за днем досягнення пенсійного віку;
  • по інвалідності — з дня встановлення інвалідності;
  • у зв’язку з втратою годувальника — з дня, що настає за днем смерті годувальника;
  • за вислугу років — з дня, наступного за днем звільнення з роботи, яка дає право на таку пенсію, але не раніше 24 лютого 2022 року.

Ця норма дозволяє зберегти право на призначення пенсії з дати виникнення права навіть у складних умовах війни.

Відстрочка виходу на пенсію: коли почнуться виплати

Якщо людина вирішила відстрочити вихід на пенсію за віком, застосовуються положення статті 29 Закону №1058-IV.

У такому разі пенсію призначають:

  • з дня, що настає за останнім днем місяця, в якому набрано повний місяць страхового стажу (в тому числі сумарно), необхідний для відстрочки;
  • за умови, що звернення відбулося не пізніше трьох місяців із такого дня.

Інакше дата призначення зміщується на день фактичного звернення.

Що варто пам’ятати

Подати заяву можна заздалегідь — але не раніше ніж за місяць до досягнення пенсійного віку.

Тримісячний строк після досягнення пенсійного віку — критичний для збереження дати призначення.

Під час воєнного стану діють окремі гарантії для жителів територій бойових дій та окупації.

Відстрочка пенсії впливає на дату призначення, але потребує своєчасного звернення.

Норми визначені Законом України від 9 липня 2003 року №1058-IV «Про загальнообов’язкове державне пенсійне страхування».

