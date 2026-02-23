Ушел из жизни судья Могилев-Подольского горрайонного суда Олег Цыбульский
10:04, 23 февраля 2026
Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области сообщил о смерти судьи Олега Цыбульского.
21 февраля на 58-м году жизни умер судья Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Олег Евгеньевич Цыбульский.
Об этом сообщили в суде.
В суде отметили, что Олег Евгеньевич запомнится коллегам как добрый и порядочный человек, высококвалифицированный и опытный юрист, который добросовестно и преданно служил правосудию.
Его смерть назвали невосполнимой утратой для судейского сообщества, а также для родных и близких.
«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича.