  1. В Украине

Ушел из жизни судья Могилев-Подольского горрайонного суда Олег Цыбульский

10:04, 23 февраля 2026
Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области сообщил о смерти судьи Олега Цыбульского.
21 февраля на 58-м году жизни умер судья Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Олег Евгеньевич Цыбульский.

Об этом сообщили в суде.

В суде отметили, что Олег Евгеньевич запомнится коллегам как добрый и порядочный человек, высококвалифицированный и опытный юрист, который добросовестно и преданно служил правосудию.

Его смерть назвали невосполнимой утратой для судейского сообщества, а также для родных и близких.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича.

 

