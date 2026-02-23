Ушел из жизни судья Могилев-Подольского горрайонного суда Олег Цыбульский

Могилев-Подольский горрайонный суд Винницкой области сообщил о смерти судьи Олега Цыбульского.

21 февраля на 58-м году жизни умер судья Могилев-Подольского горрайонного суда Винницкой области Олег Евгеньевич Цыбульский.

Об этом сообщили в суде.

В суде отметили, что Олег Евгеньевич запомнится коллегам как добрый и порядочный человек, высококвалифицированный и опытный юрист, который добросовестно и преданно служил правосудию.

Его смерть назвали невосполнимой утратой для судейского сообщества, а также для родных и близких.

«Судебно-юридическая газета» выражает искренние соболезнования родным и близким Олега Евгеньевича.