Пішов із життя суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Олег Цибульський
10:04, 23 лютого 2026
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області повідомив про смерть судді Олега Цибульського.
21 лютого на 58-му році життя помер суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Олег Євгенійович Цибульський.
Про це повідомили у суді.
У суді зазначили, що Олег Євгенійович запам’ятається колегам як добра та порядна людина, висококваліфікований і досвідчений юрист, який сумлінно та віддано служив правосуддю.
Його смерть назвали непоправною втратою для суддівської спільноти, а також для рідних і близьких.
«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Євгенійовича.