Пішов із життя суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Олег Цибульський

10:04, 23 лютого 2026
Могилів-Подільський міськрайонний суд Вінницької області повідомив про смерть судді Олега Цибульського.
Пішов із життя суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Олег Цибульський
21 лютого на 58-му році життя помер суддя Могилів-Подільського міськрайонного суду Вінницької області Олег Євгенійович Цибульський.

Про це повідомили у суді.

У суді зазначили, що Олег Євгенійович запам’ятається колегам як добра та порядна людина, висококваліфікований і досвідчений юрист, який сумлінно та віддано служив правосуддю.

Його смерть назвали непоправною втратою для суддівської спільноти, а також для рідних і близьких.

«Судово-юридична газета» висловлює щирі співчуття рідним та близьким Олега Євгенійовича.

