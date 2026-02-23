Реализация билетов на проезд и НДС: кто и когда составляет налоговую накладную

Налоговая служба разъяснила порядок обложения НДС при продаже билетов на автобусные перевозки через автостанцию.

Налоговая служба в Житомирской области сообщает, что в соответствии с п. 185.1 Налогового кодекса Украины объектом обложения НДС являются, в частности, операции по поставке товаров и услуг, если место их поставки находится на таможенной территории Украины (определяется согласно ст. 186 НКУ).

База обложения НДС при поставке товаров или услуг определяется исходя из их договорной стоимости (п. 188.1 НКУ). В такую стоимость включаются общегосударственные налоги и сборы, за исключением:

акцизного налога, начисленного в соответствии с пп. 213.1.9 и 213.1.14 НКУ;

сбора на обязательное государственное пенсионное страхование со стоимости услуг мобильной связи;

НДС;

акцизного налога на этиловый спирт, который используется производителями для изготовления лекарственных средств (в том числе компонентов крови и препаратов из них), кроме лекарственных средств в виде бальзамов и эликсиров.

В договорную (контрактную) стоимость включается всё, что покупатель передает продавцу в качестве оплаты за товары или услуги. Это могут быть как денежные средства, так и материальные или нематериальные активы. Оплата может поступать непосредственно от покупателя либо через третье лицо. При этом в договорную стоимость не включаются штрафы, пеня, 3% годовых за просрочку платежа, инфляционные начисления и суммы возмещения убытков, в том числе упущенной выгоды, если они получены вследствие невыполнения или ненадлежащего выполнения договора, в частности по решениям международных арбитражей или иностранных судов.

В базу обложения включается стоимость поставленных товаров или услуг, а также стоимость материальных и нематериальных активов, которые передает получатель в качестве оплаты. При этом не учитываются суммы бюджетной производственной дотации, компенсирующей разницу между фактическими затратами и регулируемыми тарифами, а также средства, возмещающие бюджетному учреждению-арендодателю расходы на содержание арендованного имущества, коммунальные услуги и энергоносители.

Согласно п. 2 Правил предоставления услуг пассажирского автомобильного транспорта, утвержденных постановлением КМУ от 18.02.1997 №176, стоимость билета — это сумма, состоящая из стоимости проезда автобусом, автостанционного сбора, платы за услуги по предварительной продаже билетов (при наличии такой), а стоимость проезда — это сумма, по которой автомобильный перевозчик, автомобильный самозанятый перевозчик осуществляет перевозку, включающая стоимость по тарифу и НДС.

С учетом изложенного, базой обложения НДС у автостанции — плательщика НДС, осуществляющей продажу билетов на проезд автобусами, является сумма, состоящая из автостанционного сбора и платы за услуги по предварительной продаже билетов (при наличии такой). Стоимость проезда, включенная в стоимость билета и перечисляемая перевозчику, не включается в базу обложения НДС у автостанции — плательщика НДС.

Услуга по перевозке предоставляется пассажиру самим перевозчиком и в соответствии с пп. 14.1.185 НКУ является операцией по поставке.

Согласно п. 201.1 НКУ на дату возникновения налоговых обязательств плательщик налога обязан составить налоговую накладную в электронной форме с использованием квалифицированной электронной подписи или усовершенствованной электронной подписи, основанной на квалифицированном сертификате электронной подписи, уполномоченного плательщиком лица в соответствии с требованиями Закона Украины от 05.10.2017 №2155-VIII «Об электронной идентификации и электронных доверительных услугах» и зарегистрировать её в Едином реестре налоговых накладных в установленный НКУ срок.

Форма и Порядок заполнения налоговой накладной утверждены приказом Минфина от 31.12.2015 №1307 (далее — Порядок №1307).

Перевозчик составляет налоговую накладную на полную стоимость услуг перевозки.

Несмотря на то, что услуги по перевозке предоставляются конечному потребителю, а средства за предоставление услуг перевозки перевозчик получает от автостанции, согласно п. 12 Порядка №1307 в случае поставки товаров/услуг получателю (покупателю), не зарегистрированному как плательщик налога, в графе «Получатель (покупатель)» указывается «Неплательщик», а в строке «Индивидуальный налоговый номер получателя (покупателя)» проставляется условный ИНН «100000000000», строка «Налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и номер паспорта» не заполняется.

Автостанция составляет налоговую накладную на сумму, состоящую из автостанционного сбора и платы за услуги по предварительной продаже билетов (при наличии такой).

Согласно п. 14 Порядка №1307 такая налоговая накладная составляется по ежедневным итогам операций.

В строке «Получатель (покупатель)» указывается «Неплательщик», а в строке «Индивидуальный налоговый номер получателя (покупателя)» проставляется условный ИНН «100000000000», строка «Налоговый номер плательщика налога или серия (при наличии) и номер паспорта» не заполняется.

