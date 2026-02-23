Реалізація квитків на проїзд і ПДВ: хто та коли складає податкову накладну

Податкова служба роз’яснила порядок оподаткування ПДВ при продажу квитків на автобусні перевезення через автостанцію.

Слідкуйте за актуальними новинами у соцмережах SUD.UA

Податкова служба у Житомирській області повідомляє, що відповідно до п. 185.1 Податкового кодексу України об’єктом оподаткування ПДВ є, зокрема, операції з постачання товарів і послуг, якщо місце їх постачання знаходиться на митній території України (визначається згідно зі ст. 186 ПКУ).

База оподаткування ПДВ при постачанні товарів або послуг визначається виходячи з їх договірної вартості (п. 188.1 ПКУ). До цієї вартості включаються загальнодержавні податки та збори, за винятком:

акцизного податку, нарахованого відповідно до пп. 213.1.9 та 213.1.14 ПКУ;

збору на обов’язкове державне пенсійне страхування з вартості послуг мобільного зв’язку;

ПДВ;

акцизного податку на етиловий спирт, який використовується виробниками для виготовлення лікарських засобів (у тому числі компонентів крові та препаратів з них), крім лікарських засобів у формі бальзамів та еліксирів.

До договірної (контрактної) вартості включається все, що покупець передає продавцю як оплату за товари або послуги. Це можуть бути як грошові кошти, так і матеріальні чи нематеріальні активи. Оплата може надходити безпосередньо від покупця або через третю особу. Водночас до договірної вартості не належать штрафи, пеня, 3% річних за прострочення платежу, інфляційні нарахування та суми відшкодування збитків, у тому числі упущеної вигоди, якщо вони отримані через невиконання або неналежне виконання договору, зокрема за рішеннями міжнародних арбітражів чи іноземних судів.

До бази оподаткування включається вартість поставлених товарів або послуг, а також вартість матеріальних і нематеріальних активів, які передає отримувач як оплату. При цьому не враховуються суми бюджетної виробничої дотації, що компенсує різницю між фактичними витратами та регульованими тарифами, а також кошти, які відшкодовують бюджетній установі-орендодавцю витрати на утримання орендованого майна, комунальні послуги та енергоносії.

Згідно з п. 2 Правил надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою КМУ від 18.02.1997 №176, вартість квитка – сума, що складається з вартості проїзду автобусом, автостанційного збору, плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої), а вартість проїзду – сума, за якою автомобільний перевізник, автомобільний самозайнятий перевізник здійснює перевезення, що включає вартість за тарифом та ПДВ.

З урахуванням викладеного, базою оподаткування ПДВ у автостанції – платника ПДВ, яка здійснює продаж квитків на проїзд автобусами, є сума, що складається з автостанційного збору та плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої). Вартість проїзду, що включається до вартості квитка та перераховується перевізнику, не включається до бази оподаткування ПДВ у автостанції – платника ПДВ.

Послуга із перевезення надається пасажиру самим перевізником і відповідно до пп. 14.1.185 ПКУ є операцією з постачання.

Згідно з п. 201.1 ПКУ на дату виникнення податкових зобов’язань платник податку зобов’язаний скласти податкову накладну в електронній формі з використанням кваліфікованого електронного підпису або удосконаленого електронного підпису, що базується на кваліфікованому сертифікаті електронного підпису, уповноваженої платником особи відповідно до вимог Закону України від 05.10.2017 №2155-VIII «Про електронну ідентифікацію та електронні довірчі послуги» та зареєструвати її в Єдиному реєстрі податкових накладних у встановлений ПКУ термін.

Форму та Порядок заповнення податкової накладної затвердженоі наказом Мінфіну від 31.12.2015 №1307 (далі – Порядок №1307).

Перевізник складає податкову накладну на повну вартість послуг перевезення.

Незважаючи на те, що послуги з перевезення надаються кінцевому споживачу, а кошти від надання послуг з перевезення перевізник отримує від автостанції, відповідно до п. 12 Порядку №1307 у разі постачання товарів/послуг отримувачу (покупцю), який не зареєстрований як платник податку, у графі «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Автостанція складає податкову накладну на суму, що складається з автостанційного збору та плати за послуги з попереднього продажу квитків (за наявності такої).

Відповідно до п. 14 Порядку №1307 така податкова накладна складається за щоденними підсумками операцій.

У рядку «Отримувач (покупець)» зазначається «Неплатник», а у рядку «Індивідуальний податковий номер отримувача (покупця)» проставляється умовний ІПН «100000000000», рядок «Податковий номер платника податку або серія (за наявності) та номер паспорта» не заповнюється.

Підписуйтесь на наш Telegram-канал t.me/sudua та на Google Новини SUD.UA, а також на наш VIBER, сторінку у Facebook та в Instagram, щоб бути в курсі найважливіших подій.