Регистрация рождения ребенка после одного года: как действовать родителям и какие документы нужны

Что делать, если ребенку уже больше года, а свидетельства о рождении нет.

В Украине родители обязаны зарегистрировать рождение ребенка безотлагательно, но не позднее одного месяца со дня его рождения. Такое требование предусмотрено статьей 144 Семейного кодекса. Во время государственной регистрации одновременно определяют происхождение ребенка и присваивают ему фамилию, имя и отчество. Невыполнение этой обязанности влечет ответственность, установленную законом.

Вместе с тем в практике органов государственной регистрации актов гражданского состояния встречаются случаи, когда регистрация происходит со значительным пропуском срока — в частности, когда ребенку уже исполнился один год или больше. В такой ситуации применяется специальная процедура, напоминает Минюст.

Где регистрируют рождение ребенка после года

В соответствии с частью восьмой статьи 13 Закона «О государственной регистрации актов гражданского состояния», государственная регистрация рождения ребенка в возрасте от одного года проводится органом ГРАГС по месту жительства ребенка. Основанием является заявление родителей или других заявителей и наличие документов о рождении, пребывании ребенка под наблюдением учреждения здравоохранения и справки с места жительства.

В то же время во время военного положения действует упрощение: в соответствии с Правилами государственной регистрации актов гражданского состояния, утвержденными приказом Минюста от 18 октября 2000 года № 52/5, обратиться можно в любой орган ГРАГС независимо от места жительства.

Какие документы являются основанием для регистрации

Основанием для государственной регистрации рождения является один из следующих документов:

медицинское заключение о рождении, сформированное в Реестре медицинских заключений электронной системы здравоохранения;

медицинское свидетельство о рождении (форма № 103/о);

медицинская справка о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения (форма № 103-1/о);

медицинский документ, выданный компетентным органом другого государства, надлежащим образом легализованный, если иное не предусмотрено международными договорами Украины.

Если ребенок родился вне учреждения здравоохранения и подается медицинская справка по форме № 103-1/о, дополнительно необходимо заключение о подтверждении факта рождения вне медучреждения.

Если регистрация осуществляется после достижения ребенком одного года и подается справка по форме № 103-1/о, также необходимо получить медицинское заключение из электронной системы либо подать медицинское свидетельство о рождении.

Если ни одного из указанных документов нет, государственная регистрация проводится на основании решения суда об установлении факта рождения. Если со дня рождения прошло более года, такая регистрация осуществляется по правилам восстановления актовых записей.

Кто может подать заявление

Подать заявление о государственной регистрации рождения могут:

родители;

родственники;

уполномоченные представители учреждения здравоохранения, где находится ребенок;

другие лица — в случаях, предусмотренных статьей 144 Семейного кодекса Украины.

Если лицо достигло 16 лет, оно может подать заявление о регистрации своего рождения лично — при наличии паспорта и с учетом законодательства о восстановлении актовых записей гражданского состояния.

Какие документы необходимо подать в ГРАГС

В отдел ГРАГС по месту жительства ребенка подают:

заявление;

паспорта родителей либо одного из них;

паспорт заявителя (если это другое лицо);

один из документов, подтверждающих факт рождения;

медицинскую справку о пребывании ребенка под наблюдением лечебного учреждения;

справку с места жительства ребенка (либо документ, подтверждающий место жительства одного из родителей или законного представителя);

документы, подтверждающие происхождение ребенка.

Должностное лицо ГРАГС проверяет сведения в Государственном реестре актов гражданского состояния граждан. Если данные отсутствуют, их уточняют у заявителя, в том числе с использованием электронных средств связи. В случае сомнений относительно достоверности представленных фактов отдел ГРАГС вправе направлять запросы в соответствующие учреждения для проверки информации.

Если при проверке заявления о восстановлении актовой записи установлено, что рождение ранее не регистрировалось, отдел ГРАГС проводит государственную регистрацию с пропуском срока без подачи дополнительного заявления.

Срок рассмотрения

Вопрос государственной регистрации рождения ребенка, которому исполнился один год или больше, рассматривается в срок до трех месяцев со дня подачи заявления. При наличии уважительных причин этот срок может быть продлен, но не более чем на три месяца — с письменного разрешения руководителя соответствующего отдела ГРАГС .

Таким образом, даже если установленный законом месячный срок пропущен, механизм регистрации рождения остается доступным. Вместе с тем родителям следует учитывать требования к документам и сроки рассмотрения, чтобы избежать дополнительных процедур и проверок.

