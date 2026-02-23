Реєстрація народження дитини після одного року: як діяти батькам і які документи потрібні

Що робити, якщо дитині вже понад рік, а свідоцтва про народження немає.

В Україні батьки зобов’язані зареєструвати народження дитини невідкладно, але не пізніше одного місяця з дня її народження. Така вимога передбачена статтею 144 Сімейного кодексу. Під час державної реєстрації одночасно визначають походження дитини та присвоюють їй прізвище, ім’я та по батькові. Невиконання цього обов’язку тягне відповідальність, встановлену законом.

Втім, у практиці органів державної реєстрації актів цивільного стану трапляються випадки, коли реєстрація відбувається зі значним пропуском строку — зокрема, коли дитині вже виповнився один рік або більше. У такій ситуації застосовується спеціальна процедура, нагадує Мін’юст.

Де реєструють народження дитини після року

Відповідно до частини восьмої статті 13 Закону «Про державну реєстрацію актів цивільного стану», державна реєстрація народження дитини віком від одного року проводиться органом ДРАЦС за місцем проживання дитини. Підставою є заява батьків або інших заявників та наявність документів про народження, перебування дитини під наглядом закладу охорони здоров’я і довідки з місця проживання.

Водночас під час воєнного стану діє спрощення: відповідно до Правил державної реєстрації актів цивільного стану, затверджених наказом Мін’юсту від 18 жовтня 2000 року № 52/5, звернутися можна до будь-якого органу ДРАЦС незалежно від місця проживання.

Які документи є підставою для реєстрації

Підставою для державної реєстрації народження є один із таких документів:

медичний висновок про народження, сформований в Реєстрі медичних висновків електронної системи охорони здоров’я;

медичне свідоцтво про народження (форма № 103/о);

медична довідка про перебування дитини під наглядом лікувального закладу (форма № 103-1/о);

медичний документ, виданий компетентним органом іншої держави, належним чином легалізований, якщо інше не передбачено міжнародними договорами України.

Якщо дитина народилася поза закладом охорони здоров’я і подається медична довідка за формою № 103-1/о, додатково необхідний висновок про підтвердження факту народження поза медзакладом. Якщо ж реєстрація здійснюється після досягнення дитиною одного року і подається довідка за формою № 103-1/о, також потрібно отримати медичний висновок з електронної системи або подати медичне свідоцтво про народження.

Якщо жодного з визначених документів немає, державна реєстрація проводиться на підставі рішення суду про встановлення факту народження. Якщо з дня народження минуло більше року, така реєстрація здійснюється за правилами поновлення актових записів.

Хто може подати заяву

Подати заяву про державну реєстрацію народження можуть:

батьки;

родичі;

уповноважені представники закладу охорони здоров’я, де перебуває дитина;

інші особи — у випадках, передбачених статтею 144 Сімейного кодексу України.

Якщо особа досягла 16 років, вона може подати заяву про реєстрацію свого народження особисто — за наявності паспорта і з урахуванням законодавства про поновлення актових записів цивільного стану.

Які документи потрібно подати до ДРАЦС

До відділу ДРАЦС за місцем проживання дитини подають:

заяву;

паспорти батьків або одного з них;

паспорт заявника (якщо це інша особа);

один із документів, що підтверджують факт народження;

медичну довідку про перебування дитини під наглядом лікувального закладу;

довідку з місця проживання дитини (або документ, що підтверджує місце проживання одного з батьків чи законного представника);

документи, що підтверджують походження дитини.

Посадова особа ДРАЦС перевіряє відомості в Державному реєстрі актів цивільного стану громадян. Якщо дані відсутні, їх уточнюють у заявника, зокрема із застосуванням електронних засобів зв’язку. У разі сумнівів щодо достовірності поданих фактів відділ ДРАЦС має право направляти запити до відповідних установ для перевірки інформації.

Якщо під час перевірки заяви про поновлення актового запису з’ясовано, що народження особи раніше не реєструвалося, відділ ДРАЦС проводить державну реєстрацію з пропуском строку без подання додаткової заяви.

Строк розгляду

Питання державної реєстрації народження дитини, якій виповнився один рік або більше, розглядається у строк до трьох місяців із дня подання заяви. За наявності поважних причин цей строк може бути продовжений, але не більше ніж на три місяці — за письмовим дозволом керівника відповідного відділу ДРАЦС.

Таким чином, навіть якщо встановлений законом місячний строк пропущено, механізм реєстрації народження залишається доступним. Водночас батькам варто враховувати вимоги до документів і строки розгляду, щоб уникнути додаткових процедур і перевірок.

