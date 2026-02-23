  1. В Украине

В Белой Церкви неизвестные запустили салют: полиция разыскивает нарушителей

14:35, 23 февраля 2026
telegram sharing button
facebook sharing button
viber sharing button
twitter sharing button
whatsapp sharing button
Полиция получила сообщение о звуках, подобных взрывам петард, а во время мониторинга соцсетей обнаружила видео с запуском салюта в одном из спальных районов города.
В Белой Церкви неизвестные запустили салют: полиция разыскивает нарушителей
Следите за актуальными новостями в соцсетях SUD.UA

В Белой Церкви Киевской области правоохранители устанавливают лиц, причастных к запуску салютов.

Только актуальное: читайте SUD.UA в Telegram

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины, 22 февраля в полицию обратился гражданин с сообщением о звуках, подобных взрывам петард. Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором зафиксирован запуск салюта в одном из спальных районов города.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Правоохранители обследуют территорию и проводят необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

В полиции напомнили, что во время военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, в частности, салютов и фейерверков. Граждан призывают соблюдать установленные ограничения и вести себя ответственно.

Подписывайтесь на наш Тelegram-канал t.me/sudua и на Google Новости SUD.UA, а также на наш VIBER, страницу в Facebook и в Instagram, чтобы быть в курсе самых важных событий.

полиция Белая Церковь

Читайте также

XX съезд судей Украины – онлайн-трансляция – день первый

Лента новостей

Блоги
Публикации
Суд сможет предоставлять до шести месяцев для примирения супругов: как изменится процесс расторжения брака

Проект нового Гражданского кодекса Украины изменяет подход к расторжению брака и детализирует механизм примирения супругов.

Франция закрепила тайну консультаций корпоративных юристов: решение Конституционного совета

Конституционный совет Франции подтвердил законность режима конфиденциальности юридических консультаций компаний, подчеркнув необходимость эффективного судебного контроля.

Работодателям хотят разрешить увольнение работников «задним числом»

Инициатива предусматривает упрощение трудовых процедур для работодателей в зонах боевых действий и на временно оккупированных территориях.

Лес без статуса: апелляция в Виннице обязала городской совет вернуться к земельному решению

Суд признал противоправной отказ вынести на сессию вопрос о самозалесенных участках.

Коммуналку за разрушенное жилье предлагают отменить: идею поддержал Комитет Рады

Законопроект защитит совладельцев многоквартирных домов от несправедливых начислений и установит прозрачный порядок перерасчета.

Контакты
О нас

© 2010-2025 «Судебно-юридическая газета». Все права защищены. Использование материалов сайта только при гиперссылке на «Судебно-юридическую газету» не ниже первого абзаца. Перепечатка, копирование или воспроизведение содержательных частей авторских материалов «Судебно-юридической газеты» без ссылки на SUD.UA в любом виде строго запрещена. Идентификатор медиа – R40-02154.

Судебно-юридическая газета

Адрес редакции: 01001, г. Киев, бульвар Тараса Шевченка, 1
Тел/факс: (044) 235-91-41, 287-37-74
E-mail: [email protected]