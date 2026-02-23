В Белой Церкви неизвестные запустили салют: полиция разыскивает нарушителей

Полиция получила сообщение о звуках, подобных взрывам петард, а во время мониторинга соцсетей обнаружила видео с запуском салюта в одном из спальных районов города.

В Белой Церкви Киевской области правоохранители устанавливают лиц, причастных к запуску салютов.

Как сообщили в отделе коммуникации полиции Киевщины, 22 февраля в полицию обратился гражданин с сообщением о звуках, подобных взрывам петард. Во время мониторинга соцсетей полицейские обнаружили видео, на котором зафиксирован запуск салюта в одном из спальных районов города.

На место происшествия прибыли следственно-оперативная группа. Правоохранители обследуют территорию и проводят необходимые мероприятия по установлению лиц, причастных к правонарушению.

В полиции напомнили, что во время военного положения в Украине запрещено использование пиротехники, в частности, салютов и фейерверков. Граждан призывают соблюдать установленные ограничения и вести себя ответственно.

