  1. В Україні

У Білій Церкві невідомі запустили салют: поліція розшукує порушників

14:35, 23 лютого 2026
Поліція отримала повідомлення про звуки, схожі на вибухи петард, а під час моніторингу соцмереж виявила відео із запуском салюту в одному зі спальних районів міста.
фото: поліція
У Білій Церкві Київської області правоохоронці встановлюють осіб, причетних до запуску салютів.

Як повідомили у відділі комунікації поліції Київщини, 22 лютого до поліції звернувся громадянин із повідомленням про звуки, схожі на вибухи петард. Під час моніторингу соцмереж поліцейські також виявили відео, на якому зафіксовано запуск салюту в одному зі спальних районів міста.

На місце події прибула слідчо-оперативна група. Правоохоронці обстежують територію та проводять необхідні заходи для встановлення осіб, причетних до правопорушення.

У поліції нагадали, що під час воєнного стану в Україні заборонено використання піротехніки, зокрема салютів і феєрверків. Громадян закликають дотримуватися встановлених обмежень та поводитися відповідально.

поліція Біла Церква

